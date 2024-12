Omiljene videoigre tehnološke elite Silicijske doline u 2024. godini

Najveća gaming senzacija 2024. nije došla iz tradicionalnih velesila poput Japana ili Amerike, već iz Kine. Black Myth: Wukong, koji je razvio Game Science iz Shenzhena, ušao je u povijest kao prvo kinesko AAA izdanje igre. RPG prožet kineskom mitologijom i inspiriran klasikom "Putovanje na Zapad" osvojio je maštu igrača diljem svijeta, uključujući i elitu Silicijske doline.

Jie Yang, tehnički direktor AI platforme za 3D dizajn Cybever, pohvalio je igru zbog "oživljavanja kineske mitologije" kroz njezin imerzivni svijet. Utjecaj igre nadišao je zabavu, postavio je rekord svih vremena za single-player igre na Steamu i prodao 10 milijuna primjeraka u samo tri dana.

Izgradnja virtualnih svjetova

Za analitički nastrojene tehnološke direktore hit 2024. godine bio je Factorio: Space Age. Ben Kus, tehnički direktor Box-a, našao se ovisnim o ovoj simulaciji upravljanja resursima, unatoč njezinoj sličnosti sa stvarnim tehnološkim radom. Dodatni paket iz listopada uveo je nove planete koji su mu, kako je primijetio tehnički direktor Distributionala Michael McCourt, "pojeli ogromnu količinu vremena".

Povratak klasičnim franšizama

Godina je također donijela evoluciju franšiza. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom izazvala je proturječne ocjene. Ben Kus, koji igra Zelda igre od 1986., priznao je početnu skeptičnost, ali je igru pronašao "vrlo zabavnom". U međuvremenu, Minecraftovo uvođenje Hardcore načina igre 2024. udahnulo je novi život 15 godina staroj igri, pri čemu je Kus istaknuo kako mu je to omogućilo da igra "sa svojim kćerima na malo drugačiji način".

RPG renesansa

Diablo IV: Vessel of Hatred zaradio je pohvale Jun Jeona iz Khosla Ventures-a, koji je istaknuo njegova poboljšanja u "kontroli, dinamici i kinematografiji". Cyberpunk 2077: Phantom Liberty također je zaradio priznanja, pri čemu je izvršni direktor Lightmattera Nick Harris pohvalio njegovu "prljavu, surovu i imerzivnu cyberpunk estetiku" i način na koji istražuje "sjecište čovječanstva i tehnologije".

Strateške i puzzle igre

Za one koji traže mentalne izazove, igre poput Victoria 3: Sphere of Influence pronašle su publiku među tehnološkim liderima. Tehnička direktorica Honeycomba Liz Fong-Jones opisala je ove strateške igre kao "fantazijske verzije rada na pouzdanosti sustava". Mirna puzzle igra Botany Manor ponudila je drugačiju vrstu izazova, omogućujući igračima rješavanje botaničkih misterija u engleskom okruženju 19. stoljeća.