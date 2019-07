Otkriveni razlozi otkazivanja Titana, nasljednika World of Warcrafta

Iako o Titanu i dalje mnogo toga ostaje nepoznanica, Mike Morhaime je tijekom prošlotjedne konferencije GameLab u Barceloni otkrio zašto je došlo do njegovog otkazivanja

Blizzard se vjerojatno ni u snu nije nadao tolikom uspjehu World of Warcrafta, te je kao i brojni drugi razvojni timovi, u nekom trenutku krenuo s još jednim sličnim projektom. Kako je sam bivši šef i suosnivač Blizzarda ustvrdio tijekom konferencije GameLab koja se prošlog tjedna održavala u Barceloni, ni sami ne znaju jesu li nehotično objavili da njihov slijedeći MMO kao nasljednik WoW-a nosi naziv Titan ili je taj podatak procurio, no činjenica jest da su u njega polagali mnogo nade. Dapače, dodijelili su mu masu iskusnih programera, no prema njegovom mišljenju, čitava stvar je pala u vodu jer ga nisu mogli sadržajno obuzdati i kontrolirati. Za njih, kao i za industriju igara, Titan je trebao biti MMO nove generacije s mnoštvom različitih elemenata i različitim načinima igranja, te su praktički u isto vrijeme radili dvije različite igre i u jednom trenutku shvatili da si nekako ne odgovaraju.

Povrh svega, nakon mnogo godina truda i financija uloženih u razvoj, tim koji je radio na njemu je pristupio šefovima i upozorio ih da osnova igre, sam engine, nije dovoljno dobar za sadržaje koje bi trebao pogoniti. Problem je prema Morhaimeu taj što je broj programera i manjih grupa narastao do mjere da bi bilo vrlo teško doraditi engine i u isto vrijeme sve njih držati zaposlenima, te su željeli svu tehnologiju preraditi, što bi trajalo neko vrijeme, da bi se produktivnije mogli pozabaviti izradom same igre.

Umjesto toga, odlučeno je da Titan privremeno stave na led i razmisle o novim idejama koje bi odmah mogli započeti raditi. Nakon dva mjeseca, developeri su im pristupili s konceptom Overwatcha, što se svima svidjelo i tako je nastala ideja koja će kasnije prerasti u izvrsnu multiplayer pucačinu. Ovo nije prvi put da Blizzardovi zaposlenice govore o Titanu, pa je tako proslavljeni dizajner Jeff Kaplan već ranije ustvrdio kako su "grozno podbacili u svakom smislu", te da je osjećaj bio "devastirajući", a prema njegovim navodima, u jednom trenutku je na Titanu radilo mnogo više od stotinu developera. Kako god bilo, World of Warcraft i dalje okuplja dovoljan broj igrača da bi se Blizzardu isplatilo ulagati u ekspanzije i nadogradnje, dok je Overwatch svojom pojavom stao uz bok najboljim mrežnim FPS-ovima i okupio popriličnu zajednicu.