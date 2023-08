Otvorena beta Call of Dutya: Modern Warfare III u listopadu

Kao i svake godine, u studenom stiže novo izdanje serijala Call of Duty. Bez previše iznenađenje, ovogodišnje nosi puni naziv Call of Duty: Modern Warfare III i dvadeseti je nastavak ove uhodane franšize koja okuplja ogromnu zajednicu. Uz single-player kampanju koja će prema riječima Activisiona imati misije otvorenijeg tipa u kojima će igrači sami odlučiti kojim putem žele krenuti kako bi ostvarili zadane ciljeve, PvE Zombies način igranja ugošćuje najveće mape što ih je ovaj mod od predstavljanja ikad dobio.

Dakako, Call of Duty je najveću popularnost stekao na račun multiplayera koji u ovom slučaju dolazi s nekim poboljšanjima i novostima, a dio atmosfere će zainteresirani imati priliku iskusiti tijekom listopada za kada su rezervirana dva vikendaška isprobavanja. Prije njih, 5. listopada, developeri su organizirali službeno predstavljanje ovog dijela igre pod nazivom Call of Duty Next, tijekom kojeg će na službenim Twitch i YouTube kanalima zajedno s predstavnicima zajednice podrobno secirati multiplayer komponentu, kao i novosti koje u narednim mjesecima planiraju uvrstiti u Call of Duty: Warzone.

Vikend nakon toga kreću bete koje će igračima dati priliku za isprobavanje nekih od ukupno 16 remasteriranih mapa koje su se izvorno pojavile 2009. u Modern Warfareu 2. Od 6. listopada pristup beta testiranju imaju vlasnici PlayStationa 4 i PlayStationa 5 koji su rezervirali svoje primjerke igre, a 8. listopada će im se pridružiti i svi ostali obzirom da kreće otvoreni dio testiranja za igrače na spomenutim konzolama koje traje do zaključno utorka, 10. listopada.

Otvorena beta za spomenute ponovo kreće u četvrtak 12. listopada, a pridružit će im se i igrači na PC-ju, Xboxu One i Xboxu Series X|S, prvo oni s predbilježbama, a od 14. listopada i svi ostali koji još nisu kupili svoj primjerak. Valja spomenuti kako je u betama, kao i u finalnoj verziji igre, podržano među-platformsko igranje, a ovaj drugi krug testiranja završava 16. listopada nakon čega čekamo 10. studeni i izlazak završne verzije Call of Dutya: Modern Warfare III.