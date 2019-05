Outer Wilds dobio datum izlaska, stiže idućeg tjedna

Outer Wilds, koji nema veze s Obsidianovim RPG-om The Outer Worlds, je avantura za koju je razvojni tim Mobius Digital 2015. godine uspješno prikupio sredstva za razvoj putem kampanje na servisu Fig. Tada je 968 ljudi podržalo razvoj igre s nešto više od 126 tisuća dolara, što je bilo taman dovoljno timu koji je tražio minimalno 125 tisuća dolara. Kao i solidan broj drugih poznatijih indie igara ove godine, i ova je unatoč obećanjima prebačena na Epic Games Store i time postala privremena ekskluziva za PC, dok je druga opcija ako je želite zaigrati Xbox One.

Ako prvi put čujete za igru, radi se o iskustvu u kojem istražujete solarni sustav u kojem se vrijeme i događaji stalno vrte u krug (u stilu filma Beskrajni dan). Vi ste novak u Space Programu zadužen za pronalaženje odgovora u tom neobičnom sustavu i morate otkriti što se u njemu sve nalazi, tko je gradio razna zdanja na nekim lokacijama koje možete posjetiti i pokušati zaustaviti petlju u kojoj ste zaglavili zajedno sa svim ostalim bićima koja su se tu zatekla.

Kako biste to uspješno obavili, nakon svakog "dana" koji traje približno 20 minuta imate priliku krenuti ispočetka i iskoristiti znanje koje ste stekli za daljnji napredak. Jednom kada upamtite što je važno, možete bez problema riješiti prepreke, ali će se uz to sustav mijenjati, što znači da ćete određenim lokacijama imati pristup samo u određenim uvjetima.

Tim je uz datum izlaska objavio i prikladan trailer, kojeg možete pogledati u nastavku i vidjeti da li bi vam se takvo iskustvo dopalo. Outer Wilds izlazi 30. svibnja za PC kao privremena ekskluziva za Epic Games Store i za Xbox One. U sklopu rasprodaje koju Epic trenutno održava u svojoj trgovini igru možete nabaviti po cijeni od 10,99 eura (puna cijena je 20,99 eura, ali izdavač za svaku kupovinu iznad 15 eura nudi 10 eura popusta). Ako želite možete posjetiti službene stranice, koje ne kriju baš puno informacija, kao i one na Steamu na kojima trenutno ne stoji datum izlaska. Većina izdavača koji su se odlučili na partnerstvo s Epicom imaju ugovor o ekskluzivnosti koji traje godinu dana, pa je moguće da je to slučaj i za ovu igru.