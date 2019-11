Ove subote se održava Blitz Twister Cup 2019, svjetsko prvenstvo u World of Tanks Blitzu

World of Tanks Blitz je prilično popularna besplatna akcijska MMO igra s tenkovima koja je krajem lipnja ove godine proslavila peti rođendan. Svi zainteresirani igrači mogu je preuzeti na svojim mobilnim uređajima i računalima, te zatim upravljati s više od 370 vjerno rekreiranih oklopnih vozila. Razvojni tim Wargaming se za ovu verziju igre odlučio za zabavniji i opušteniji pristup, što je bilo dovoljno da je do sada preuzme više od 120 milijuna igrača.

Zainteresirani igrači već četvrtu godinu mogu pratiti esports turnir punog imena Blitz Twister Cup 2019 koji će se održati ove subote, 9. studenog. Na pozornici će se natjecati šest najboljih svjetskih timova i boriti se za nagradni fond od 100 tisuća američkih dolara u 7v7 bitkama. Da se osim članova timova zabavljaju i gledatelji, Wargaming je pripremio razna natjecanja i mogućnost komuniciranja s njima, a evo što imaju za reći:

Ako više volite čitati, ovdje su objavili sve detalje o turniru, a ukratko, što više gledatelja, to više nagrada koje uključuju one zajedničke, kao i one koje će ići svim igračima zato što se tim želi zahvaliti zajednici WoT Blitz igrača. Prijenos uživo započinje u 12 sati po lokalnom vremenu, a akciju možete pratiti na YouTube kanalu koji se nalazi ispod teksta.

World of Tanks Blitz za PC možete preuzeti i zaigrati preko Steama, dok ćete iOS i Android verzije pronaći u odgovarajućim trgovinama na svojim mobilnim uređajima. Kako igra izgleda, čemu ćete imati pristup ako je odlučite preuzeti i što ćete u njoj sve raditi možete saznati na službenim stranicama