Paradox odgodio ambicioznu simulaciju Life by You za iduću godinu

Premda smo Life by You trebali zaigrati već u rujnu u early access inačici, developeri su početak testiranja pomaknuli na početak ožujka iduće godine

Najavljen u ožujku ove godine zajedno s nekoliko drugih naslova, Life by You je privukao veliku pažnju igrača, poglavito ljubitelja The Simsa obzirom da je riječ o žanrovski istoj igri, ali kako kažu njeni autori, daleko opsežnijoj. Par tjedana nakon što smo za Life by You doznali, Paradox je otkrio i kako će krenuti s programom ranog pristupa već u rujnu, no u novom priopćenju, ipak su se odlučili pričekati, te će ga pokrenuti 5. ožujka iduće godine putem Steama na kojem ga možete staviti na listu želja, kao i Epic Games Storea. Kad ga već spominjemo, recimo i da su na Epic Games Storeu već omogućene predbilježbe, dok oni koji su već ranije rezervirali svoj primjerak, zbog ove odgode mogu zatražiti povrat novca.

Igru potpisuje interni tim Paradoxa, Paradox Tectonic, a kako smo pisali, developeri spremaju svakojaka iznenađenja koja, barem na papiru, zvuče više nego odlično. Uz standardne mogućnosti poput kreiranja likova do najsitnijih detalja i izgradnje kuća, čitavih naselja i opremanja istih brojnim namještajem, poseban naglasak je stavljen na realne konverzacije među likovima na stvarnom jeziku umjesto maskiranih simbola koje gledamo u The Simsima. Posebno nam se svidjela opcija direktne kontrole likova što će svakako pridonijeti osjećaju povezanosti s našim virtualnim kreacijama i potpuno novi pogled na igre ovog tipa.



Obzirom na sve obećano, developeri su zaključili kako bi predstavljanje razvojne inačice u rujnu bilo preuranjeno, te su odlučili povući nepopularni potez i odgoditi čitavu stvar za nekoliko mjeseci. Prema priopćenju, dodatno vrijeme će biti iskorišteno za razna poboljšanja grafike i korisničkog sučelja, kao i dodatno ugađanje alata kojima će sami igrači stvarati vlastite sadržaje. Potonji su već u najavama bili jedna od glavnih značajki kojima su se autori hvalili i uzdaju se u zajednicu kojoj su u svim svojim projektima do sada pridavali veliku pažnju i slušali savjete kako bi dodatno poboljšali svoje igre.