Pathway besplatan na EGS-u, banovi u World of Warcraftu Classic, najavljen ICBM

Od najavljene dvije besplatne igre, Epic Games Store u narednih tjedan dana nudi samo Pathway kojem je ovo ujedno i premijera na spomenutom servisu. Povijest se ponavlja u World of Warcraftu Classic, igri staroj šesnaest godina, koja je od neki dan lakša za nekoliko desetaka tisuća korisničkih računa koji su dobili ban, a ekipa Slitherinea najavljuje ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) čije ime dovoljno govori kakvu igrivost možemo očekivati.

Pathway

Jučerašnje ažuriranje besplatnih igara na Epic Games Storeu donijelo je blago razočaranje. Naime, od dvije najavljene igre koje će zamijeniti prethodnu ponudu u vidu naslova ARK: Survival Evolved i Samurai Shodown Neogeo Collection, dostupna nam je samo jedna, Pathway. Prije no što se pozabavimo njime, spomenut ćemo kako je na razočaranje mnogih višestruko nagrađivani i hvaljeni The Escapists 2 igra koja nedostaje, a prema objavi na Twitteru, riječ je o privremenoj odgodi jer navodno postoje neki problemi koje će Epic pokušati riješiti u što kraćem roku i obavijestiti nas o dostupnosti.

Pathway je s jučerašnjim danom uvršten u ponudu EGS-a i odmah ponuđen igračima potpuno besplatno, a riječ je o roguelite poteznoj strategiji u kojoj kroz pet kampanja čija težina progresivno raste istražujemo neobična područja u tridesetim godinama prošlog stoljeća. Uz poteznu borbu između timova, pred nama će biti i neke teške odluke koje će utjecati na daljnji razvoj priče, otključavanje 16 mogućih likova koje možemo povesti u daljnje avanture, otkrivanje brojnih blaga, te veliki faktor ponovljivosti obzirom da različiti likovi u borbama donose i drugačije ishode, ponekad za nas povoljne, a ponekad i potpuno suprotne očekivanjima. U svakom slučaju, Pathway je besplatan pa ga prisvojite do narednog četvrtka kada će ga zamijeniti AER Memories of Old i Stranger Things 3: The Game.

World of Warcraft Classic

Blizzard je na svom forumu objavio kako su u proteklih mjesec dana čistili servere World of Warcrafta Classic za područja obje Amerike, Oceanije i Europe, što je u konačnici dovelo do zaključavanja preko 74.000 korisničkih računa. Isti su kršili ugovor o korištenju, od čega velika većina uporabom nedozvoljenih softvera poglavito za automatizirano farmanje i kasnije, prodaju zlatnika za stvarni novac. Iako je broj botova u igri vidno manji nego prije petnaestak godina, daleko od toga da ih nema, a zašto im je trebalo toliko vremena da ih uklone, Blizzardovci objašnjavaju kompliciranim sustavom identificiranja sumnjivog ponašanja i praktički "ručnog" prikupljanja dokaza kako u tom procesu ne bi stradali igrači koji igraju legitimno. Dakako, cijene sve povratne informacije igrača i prijave sumnjivog ponašanja, te će se i dalje truditi održati ekonomiju igre na zadovoljavajućoj razini.

ICBM

ICBM je strateška igra u stvarnom vremenu koja se bavi nuklearnim razaranjima. Tako stoji u novom priopćenju ekipe Slitherinea kojim spomenuti naslov najavljuju uz slogan "napad je najbolja obrana". Konkretno, u igri ćemo pokušati izazvati što veću štetu protivnicima kako bi nuklearne odmazde napravile što manju u našim gradovima. Uz mogućnost igranja protiv računalom vođenih nacija, autori planiraju kompetitivni multiplayer do sedam igrača koji će moći stvarati saveze, no kako sami kažu, čvrsta savezništva ne postoje i dojučerašnji suborci se u trenu mogu pretvoriti u izdajice i lansirati svoje projektile prema nama.

Sama igrivost je vrlo brza uz partije koje traju manje pola sata koliko je dovoljno za izučavanje tehnologija, izgradnju brodova, zrakoplova i podmornica, te strateške odluke koje čak i one manje razvijene nacije mogu svrstati među pobjednike, ukoliko je taj termin uopće prikladan u masovnom nuklearnom razaranju. ICBM je nastao prema popularnom filmu iz osamdesetih WarGames, a prilikom najave nažalost nismo uspjeli saznati kada bismo ga mogli zaigrati.