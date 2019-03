Phoenix Point je još jedna ekskluziva za Epic Games Store

Najnoviji privremeni prebjeg u trgovinu koju je sredinom prosinca prošle godine otvorio Epic Games je strategija na poteze Phoenix Point. Razvojni tim Snapshot Games, kojeg je osnovao jedan od tvoraca originalnog XCOM-a, odradio je uspješnu Fig kampanju i prikupio sredstva za razvoj. Na tim stranicama još uvijek stoji da igra stiže na GOG i Steam, što je točno, samo će sada stići s godinu dana zakašnjenja.

Gollop je svjestan činjenice da se ova promjena neće sviđati svim igračima, ali kaže da će im partnerstvo s Epicom omogućiti da igru nadograđuju i proširuju godinama. Oni koji su podržali igru putem Figa ili su odradili predbilježbe dobit će sve DLC-ove koji izađu unutar prve godine od izlaska besplatno, a oni koji ne žele podržati ovu promjenu mogu zatražiti povrat novaca.

Prema komentarima ispod videa i reakcijama igrača, ova najava im nije najbolje prošla, ali vidjet ćemo hoće li to imati utjecaja na prodajne rezultate kad igra konačno postane dostupna. Gollop planira sutra održati AMA (Ask Me Anything) na Phoenix Point subredditu kako bi odgovorio na pitanja vezana uz ovo novo partnerstvo koja ljudi vjerojatno imaju, pa ako želite sudjelovati, imajte na umu ovu stranicu.

Ova je igra odgođena nekoliko puta i trenutno se nalazi u fazi Early Accessa kojoj možete pristupiti ako kupite igru putem službenih stranica, no prema posljednjim informacijama konačna verzija bi trebala stići najkasnije u rujnu. Ako vas zanima nešto više o ovom spiritualnom nastavku na XCOM, zaputite se ovdje, a ako želite igru sada možete nabaviti u Epicovoj trgovini po cijeni od 40 eura.