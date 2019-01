Pillars of Eternity II: Deadfire uskoro dobiva borbu na poteze

Početkom svibnja prošle godine Obisdian Entertainment nam je pripremio još jedan odličan RPG. Pillars of Eternity II: Deadfire bio je nastavak na veoma dobro ocijenjen original, a tim poznat po stvaranju zanimljivih fantazijskih svjetova je u nastavku odlučio doraditi sustave koje su prvi put prikazali 2015. godine.

Nakon osnovne igre nastavili su s objavljivanjem dodatnog sadržaja, što besplatno, što putem ekspanzija i DLC-ova, da bi najnoviji dodatak Obsidian najavio za ovaj tjedan. Redatelj Josh Sawyer demonstrirao je što su pripremili za portal Shacknews, a evo kako to izgleda:

Svi oni koji posjeduju igru od četvrtka će je moći zaigrati na potpuno novi način. Borba u Pillarsima do sada funkcionirala tako da svojim likovima dajete naredbe i čekate da odrade svoje, a ako u bilo kojem trenutku zagusti možete pauzirati i vidjeti koji bi vam sljedeći korak bio najbolji. S novom nadogradnjom cijelu igru možete prijeći koristeći borbu na poteze.

"Turn-based Mode sve usporava. Radi se o veoma taktičkom načinu igranja. Možete vidjeti neke stvari koje nisu istaknute u real-time borbenom sustavu s pauzama i zbilja ga je zabavno koristiti. Kada upalite ovaj mod, to znači da sve sva borba odvija na poteze. Svaki lik koji sudjeluje u borbi ima svoj red - najprije može na redu biti vaš lik, pa nakon toga sljedeći vaš lik ili protivnik. Važno je da svakim likom upravljate zasebno i neovisno o drugima, pa možete polako isplanirati kako ćete se kretati i koje ćete vještine koristiti", objasnio je Sawyer.

Ovaj mod stiže 24. siječnja, odnosno u četvrtak, i najprije će biti dostupan u beta verziji. Obsidian želi povratne informacije od igrača kako bi sredili sve probleme koji će se pojaviti, a kako se radi o modu koji mijenja ogroman dio igre, žele biti sigurni da će to propisno napraviti. Na početku kampanje imat ćete priliku odabrati koja vrsta borbe vam se sviđa, ali nakon toga nema predomišljanja. Pillars of Eternity II: Deadfire trenutno je dostupan samo za računala, dok će na PS4, Switch i Xbox One stići ove godine. Ako vam o ovom RPG-u treba više informacija, pronaći ćete ih na službenim stranicama.