PlayerUnknown's Battlegrounds povučen iz Kine, zamijenio ga Game for Peace

Izdavačka kuća Tencent je mjesecima pokušavala ishoditi dozvolu za mobilnu verziju PUBG-a u Kini, no naposljetku su digli ruke i zamijenili ga patriotskim uratkom Game for Peace

Planetarno popularna mobilna verzija PlayerUnknown's Battlegroundsa je u Kini okupila preko 70 milijuna igrača koji su je zaigrali, no nikada nije zaživjela u finalnoj verziji. Izdavačka kuća Tencent je od samog starta vodila bitku s administracijom i od nadležnih ministarstava pokušavala ishoditi sve potrebne dozvole, te su krajem 2017. pristali i na zahtjeve smanjenja nasilja, no nikada im nije odobreno upogoniti mikrotransakcije unutar same igre koje realno jedine donose dobit. Nakon duge borbe, u konačnici su odlučili dići ruke od svega i povući PUBG s kineskog tržišta ili točnije rečeno, zamijeniti je "novim" naslovom po ukusu vladajuće partije, Game for Peace.

U osnovi, riječ je o identičnoj igri s nešto više socijalističke tematike koja "odaje počast ratnicima koji čuvaju kineski zračni prostor". Najveća razlika u odnosu na PUBG je izostanak ekstremnog grafičkog nasilja, pa primjerice kada igrač nekog i eliminira, bez krvi dakako, mrtvac se nakratko ustane i mahne na pozdrav. Obzirom da je Kina zabranila distribuciju i igranje igara koje sadrže nasilje, seks, kockanje i prikazuju Kinu u negativnom kontekstu, ustupak Tencenta itekako ima smisla. Na kraju krajeva, Game for Peace je bez ikakvih problema dobio zeleno svjetlo za mikrotransakcije, a sad nosi li naslov PUBG ili Game for Peace, izdavačima je najmanje važno – novac se počeo gomilati na njihovom računu.