Potvrđeno je, God of War Ragnarök stiže 9. studenog ove godine

Sony je napokon odagnao strahovanja igrača i potvrdio 9. studeni kao službeni datum izlaska novog poglavlja serijala God of War koji nas vodi u nove avanture Kratosa i njegovog sina Atreusa

Iako ga čekamo malo duže od prvotno planiranog, God of War Ragnarök je praktički pred vratima. Naime, najavljen za prošlu godinu i naknadno odgođen zbog zdravstvenih problema Christophera Judgea koji je glasovno utjelovio Kratosa ali i globalne pandemije, ovaj nastavak emotivne i akcijom nabijene avanture koju smo pratili u God of Waru prije četiri godine, bismo prema službenom priopćenju Sonyja trebali zaigrati 9. studenog.

Priopćenje je popraćeno filmskim promotivnim video zapisom kojeg donosimo u sklopu ove objave, kao i nešto dužim unboxingom Collector i Jötnar pakiranja koje su na svoja pleća preuzeli Rafael Grassetti, umjetnički direktor Santa Monica Studia, te Ryan Hurst, glumac koji je u igri zadužen za ozvučenje Thora.

Da će God of War dobiti nastavak bilo je jasno već na njegovom završetku obzirom da je isti prikazivao viziju sukoba Thora sa Kratosom i Atreusom prije početka samog Ragnaröka. Iako tada nasljednik nije službeno najavljen, direktor igre Cory Barlog je prilično samouvjereno izjavio da to nije posljednja Kratosova avantura, što je potvrđeno dvije godine kasnije kada je God of War Ragnarök predstavljen javnosti.

Smješten tri godine nakon događaja u prethodniku, igra nas vodi u završnicu Fimbulwintera, velike zime koja se rastegnula na tri godine, a prema mitologiji, njenim završetkom započinje Ragnarök, sumrak bogova i kraj svijeta kakvog poznajemo.

Bez previše otkrivanja, Kratos i Atreus će pokušati spriječiti najavljeni kraj, što ih uz dežurna čudovišta nordijske mitologije dovodi u konflikt sa samim Thorom, kao i Freyom koja im je u izvorniku pomagala, no sada traži osvetu za smrt sina Baldura čijom smrću je, prema proročanstvu, započelo odbrojavanje do katastrofe. Obzirom da veliki uspjeh originala, ne sumnjamo da je i God of War Ragnarök jedan od najpoželjnijih naslova ove godine, a kao i masa fanova, jedva ga čekamo zaigrati.