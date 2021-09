Pregršt odličnih vijesti za Playstation 5, ali i PC

Star Wars: KOTOR, Gran Turismo 7, Bloodhunt, Uncharted: Legacy of Thieves Collection i God of War Ragnarök su samo neki od naslova koje je Sony prikazao u svom PlayStation Showcaseu 2021

PlayStation Showcase 2021 je vjerojatno najveća skupna najava za nadolazeće igre namijenjene Sonyjevim konzolama, no drago nam je da su sve više ekskluzive počeli prebacivati i na PC. Za to imaju odličan razlog obzirom da je Horizon Zero Dawn, koji je probio led, ostvario nevjerojatan uspjeh na PC-u, te utro put Days Goneu i kako ćemo u nastavku vidjeti, još ponekom naslovu do sada vezenom isključivo za PlayStation. Materijala je poprilično, pa krenimo s uvodnim videom kojim je Sony odao počast nekim ranijim igrama koje su obilježile PlayStation i u nastavku ćemo se posvetiti najznačajnijim najavama, dok linkove za sve prezentacije potražite na PlayStation Blogu.

Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake

Nakon nebrojenih glasina, napokon je potvrđeno kako Star Wars: Knights of the Old Republic, jedan od najboljih RPG-ova svih vremena i igara na temu Star Warsa općenito, dobiva obnovljeno izdanje. Naslovljen kao Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake, u promotivnom videu s legendarnim Darth Revanom i milozvučjem Jennifer Hale koju pamtimo po odličnoj glasovnoj glumi Bastile Shan iz originala, navodi se kako ovaj remake stiže na PlayStation 5, a Lucasfilm Games je kasnije potvrdio da će nakon kratkotrajne ekskluzivnosti za spomenutu konzolu, zaživjeti i u verziji za PC. Obzirom da je izvorna verzija objavljena davne 2003. godine (ali je još uvijek ponekad odigramo), obnovljeno izdanje se radi od nule, a za razvoj je zadužena ekipa Aspyra koja kaže kako su godinama sakupljali ekipu za tako veliki projekt i iza sebe imaju niz uspješnica na temu Star Warsa.

Gran Turismo 7

Još od prvog PlayStationa, PS1, Gran Turismo je svakim izdanjem oduševljavao fanove simulacija, pa je bio i red da zaživi i na novom PlayStationu 5 i iskoristi njegovu nadmoć u odnosu na prethodnika. Dobra vijest glasi kako ni PlayStation 4 nije zaboravljen, pa će se novi Gran Turismo 7 usporedo s inačicom za PS5 pojaviti i na njemu, a sada znamo i kada: 4. ožujka 2022. Na zahtjev fanova, GT7 obilježava povratak GT Campaign načina igranja, poboljšani Livery Editor namijenjen kreativcima, sve traženiji "photo mode" koji se u igri naziva Scapes i omogućava postavljanje scena za nevjerojatne fotografije/screenshotse i tako redom. Dakako, svoje jurilice ćemo provozati gomilom legendarnih staza i usput zarađivati nova vozila jer, kako kažu developeri, GT7 je još više nego prošla izdanja dizajniran kao "Car Collecting Game". Detalji su ovdje, a u nastavku slijedi svježi video.

Marvel’s Spider-Man 2 & Marvel’s Wolverine

Ponukani uspjehom prethodnih Marvel’s Spider-Man i Marvel’s Spider-Man: Miles Morales za PlayStation, ekipa Insomniac Gamesa je ponovo zavrnula rukave i najavila čak dva nova naslova, ekskluzivno vezana uz PlayStation 5. Marvel’s Spider-Man 2 će ispričati priče obojice junaka, Petera Parkera i Milesa Moralesa na zabavan i humorističan način koji seže duboko u živote kamufliranih junaka.

Dok je spomenuta akcijska avantura potpuno očekivana, istovremenoj najavi Marvel’s Wolverinea se nitko nije nadao, no na istoj očito rade paralelno. Nažalost, nisu željeli otkrivati detalje jer na to još nisu spremni, no bit će zanimljivo vidjeti kako će se u vlastitoj igri snaći ovaj superjunak.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Ako ste ikad ljubomorno gledali vlasnike PlayStationa kako uzbuđeno prepričavaju scenarij Uncharteda i priželjkivali da ovaj serijal ikad stigne na PC, Sony vam je odlučio ispuniti želju. Iza imena Uncharted: Legacy of Thieves Collection kriju se remasterirana izdanja Uncharted 4: A Thief’s End u kojem je Nathan Drake u lovu na neprocjenjivo blago što će ga odvesti od Madagaskara do davno izgubljene piratske kolonije Libertalia, te Uncharted: The Lost Legacy s Chloe Frazer i Nadine Ross. Uncharted: Legacy of Thieves Collection će se pojaviti početkom naredne godine isprva za PlayStation 5, a ubrzo nakon toga i na PC-u za što je zadužena ekipa Iron Galaxya.

God of War Ragnarök

God of War Ragnarök, novo poglavlje serijala God of War je kao što znamo u izradi, a ekipa Sancta Monica Studiosa je odlučila iskoristiti PlayStation Showcase kako bi iznijela dodatne detalje o ovom željno očekivanom naslovu. Odnos između Kratosa i njegovog sina smo u prošlom izdanju učvršćivali, no mladi momak nema strpljenja i želi doznati više o svijetu koji ga okružuje. Kratos ga pak želi poštedjeti lekcije naučene tijekom sukoba s bogovima, no neće moći zaobići konflikt koji ugrožava sva živuća bića u devet svjetova, neminovan približavanjem Ragnaröka. Da ne otkrivamo previše onima koji nisu igrali prethodnika, Kratos se zamjerio Freyi koja se od saveznika preobrazila u zakletog neprijatelja, a u priču će se uplesti i sam Thor. God of War Ragnarök još uvijek nema datum izlaska, no zna se da će se pojaviti i za PS4 i za PS5.

Alan Wake Remastered

Zahvaljujući partnerstvu s Epic Gamesom, vlasnici PlayStationa će po prvi puta imati prigodu upoznati zastrašujući svijet Alana Wakea. Obnovljeno izdanje će se 5. listopada pojaviti za PS4 i PS5, kao i za Xbox One, Xbox Series X/S i PC. Ovo grafički obnovljeno izdanje originala iz 2010. godine donosi i dvije ekspanzije The Signal and The Writer, a za one koji nisu upoznati s pričom, recimo kratko kako je glavni junak proslavljeni pisac koji je izgubio inspiraciju, a i brak mu je klimav, pa se suprugom odluči provesti odmor u idiličnom gradiću Bright Falls. Nakon buđenja za upravljačem smrskanog automobila, shvaća da mu nedostaje sjećanje na protekli tjedan, supruga mu je nestala, a nalazi roman Departure kojeg je navodno on napisao, ali o tome nema blage veze. Da stvar bude gora, riječ je o horor priči, a glavni lik u istoj je upravo on sam.

Bloodhunt

Novi free-to-play battle royale Bloodhunt je prije par dana zaživio na Steamu, a PlayStation Showcase 2021 ga najavljuje i za PlayStation 5 na kojem će postati dostupan do kraja godine. Smješten u svijet legendarnog fantazijskog svijeta Vampire: The Masquerade, u Bloodhuntu imamo na izbor tri klana od kojih svaki dolazi s dva osnovna tipa vampirskih predložaka, svaki sa svojim unikatnim sposobnostima i moćima koje ujedno definiraju i stil igre. Sama igra smještena je na ulice i na krovove Praga, a osim međufrakcijske borbe, postoji i zajednički neprijatelj koji želi istrijebiti vampire.