PS Plus u svibnju daruje Battlefield V, Stranded Deep i Wreckfest

U utorak kreće smjena besplatnih naslova za pretplatnike na servis PS Plus, a jučer smo doznali kakve nas to poslastice čekaju tijekom svibnja, i već na prvi pogled, uopće nisu loše

Kako smo pisali početkom mjeseca, Sony je tijekom travnja članove PS Plusa nagradio novim setom besplatnih igara. Iste su dostupne do utorka, 4. svibnja, pa ako još niste, krajnje je vrijeme da u svoje kolekcije uvrstite Zombie Army 4: Dead War i Days Gone za PlayStation 4, kao i svježi Oddworld: Soulstorm za PlayStation 5. Obzirom da je kraj mjeseca blizu, a smjena stupa na snagu prvog utorka u idućem po ustaljenom rasporedu, na PS Blogu je osvanula vijest koje ćemo nove igre moći uvrstiti u svoje zbirke, a popis ponovo predvodi svježi naslov koji istog dana ima svjetsku premijeru.

Riječ je o Wreckfestu: Drive Hard, Die Last, koji se premijerno pojavljuje za PlayStation 5, a isti je za PC objavljen u lipnju 2018., dok se za PS4 i Xbox One pojavio krajem kolovoza prošle godine. Opisan kao duhovni nasljednik serijala FlatOut, ovaj spoj spomenutog naslova, Destruction Derbya i Street Roda (legenda!) stavlja naglasak na nemilosrdne utrke u kojima destrukcija protivnika ne da je poželjna, nego je imperativ. Wreckfest je za ranije spomenute platforme pokupio prilično dobre ocjene, redom iznad 80 posto prema Metacriticu, pa se vlasnici PlayStationa 5 zasigurno imaju čemu radovati. Naime, besplatna će biti samo verzija za navedenu konzolu, dok je onu za stariji PS4, ipak potrebno platiti.

Druga dva naslova su pak vezana uz PlayStation 4, pa se na njemu od utorka mogu besplatno zaigrati veliki Battlefield V, te Stranded Deep. Battlefield V, vjerujemo, ne moramo posebno opisivati i u njega su mnogi utukli već masu sati na PC-u, no ne škodi ga prisvojiti i za PS4. Stranded Deep je pak survival u kojem smo nakon zrakoplovne nesreće izbačeni na obalu pacifičkog otoka čija je ljepota mjerljiva samo s opasnostima koje na njemu i ispod površine okolnog mora vrebaju. Battlefield V, Stranded Deep i Wreckfest će biti dostupni do ponedjeljka, 31. svibnja, kada će iz zamijeniti nova postava besplatnih igara koje je dovoljno prisvojiti i zadržati zauvijek, odnosno dok traje PS Plus pretplata.