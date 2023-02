PS Plus u veljači daruje Evil Dead, OlliOlliWorld, Destiny 2: Beyond Light i Mafia: DE

Prvi utorak u mjesecu je prilika da članovi PlayStation Plusa upotpune kolekcije novim besplatnim igrama, pa je ovo ujedno i podsjetnik da siječanjske poklone, točnije Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 i Axiom Verge 2, preuzmete do 7. veljače kada će ih naslijediti nove igre. Ovaj put su na redu čak četiri naslova, Evil Dead: The Game, OlliOlliWorld, Destiny 2: Beyond Light i Mafia: Definitive Edition, što je više no dovoljan povod da ukoliko je već nemate, razmislite o pretplati koja je ujedno i nužna za igranje multiplayer naslova na Sonyjevim konzolama. Igre koje na ovaj način uvrstite u kolekcije ostaju u njima trajno, te ih možete zaigrati bilo kad uz aktivno članstvo.

Objavljen u svibnju prošle godine, Evil Dead: The Game je, kako mu i ime govori, temeljen na istoimenoj filmskoj horor franšizi koja je nakon brojnih zahtjeva fanova pretočena u četveročlanu kooperativnu akciju. Uz poznate likove iz sva tri filmska nastavka od kojih su mnogi dodani naknadnim DLC-ovima, jedan igrač preuzima ulogu jednog od četiri dostupna demona koji će pokušati eliminirati ekipu "dobre" strane ili ih barem spriječiti da na vrijeme zatvore prolaz između dva svijeta.

Treći naslov vrlo popularnog serijala OlliOlli nas vodi u svijet skateanja u stilu 2D platformera u kojem za najbolje rezultate valja povezivati poteze za što će nam pak poslužiti i interaktivno okruženje. OlliOlliWorld je dobio izvrsne ocjene na svim platformama na kojima je prošle godine objavljen, te ga je preporuka zaigrati, pa ako ne odmah, barem ga prisvojite dok se nudi besplatno.

Objavljena prije nešto više od dvije godine, prva velika ekspanzija za Destiny 2, Beyond Light, donosi igračima gomilu novih sadržaja. Kako znamo, osnovna verzija Destinyja 2 je besplatna, a ovaj dodatak će dobro doći onima koji su je odigrali, no iz nekog razloga ne žele izdvajati nemali novac za naknadne dodatke.

Za kraj nam ostaje Mafia: Definitive Edition, remake originalne Mafie koja datira dvadeset godina unazad, a uz otvoreni svijet, vodi nas u tridesete godine prošlog stoljeća kada se kao Tommy Angelo probijamo kroz redove mafijaške obitelji Salieri. Osim poboljšanog grafičkog izgleda, ova nova verzija Mafie ugošćuje i poboljšanja glede igrivosti koja su velikim dijelom preuzeta iz trećeg i posljednjeg originalnog nastavka ove franšize, što zajedno daje sasvim dovoljno razloga da je uvrstite u kolekcije i zaigrate ukoliko do sada niste.