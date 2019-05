RAGE 2 piratiziran u par sati, Denuvo uklonjen iz verzije na Steamu

Postapokaliptična adrenalinska pucačina RAGE 2 je kao plod suradnje id Softwarea i ekipe Avalanche Studiosa objavljena prije tri dana uz prilično zbunjujuću politiku Bethesde. Naime, verziju za PC igrači mogu nabaviti putem njihovog vlastitog servisa Bethesda.net ili na Steamu i u pravilu, trebale bi biti identične – ali nisu! Iako to nigdje nije bilo navedeno, RAGE2 je na Steam, za razliku od onog na Bethesda.net-u stigao s malim dodatkom zvanim Denuvo kojeg smo već u par navrata spominjali, a isti osim što sprječava piratiziranje, odnosno odgađa ga, navodno usporava performanse. Nakon što je otkriveno da igra koristi Denuvo, igrači koji su ga nabavili na Steamu su naravno pobjesnjeli, više zbog činjenice da je Bethesda zatajila njegovo postojanje nego zbog same zaštite.

Zašto izdavači nisu stavili Denuvo i u verziju na Bethesda.net-u nije poznato, no zna se da se samo par sati nakon izlaska pojavila piratizirana verzija RAGE-a 2, upravo ona bez zaštite. Jučerašnjom zakrpom je uz neke ispravke Denuvo uklonjen iz igre na Steamu, a u popratnoj objavi je Bethesda ovaj postupak prokomentirala riječima da su to od njih tražili igrači. Kako god bilo, bez ovog nesretnika su učitavanja prema nekim navodima skraćena, iako performanse same igre nisu doživjele neki veći skok, no šteta je nesumnjivo napravljena čemu svjedoče i ne baš pretjerano pozitivne ocjene igrača na Steamu. Nećemo se povoditi masovnom histerijom, već ćemo svoje mišljenje dati kada RAGE 2 odigramo.