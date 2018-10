Red Dead Redemption 2 u prvom vikendu ostvario zaradu od 725 milijuna dolara

Prošlog tjedna najviše se pričalo o Red Dead Redemptionu 2, novoj igri iza koje stoji Rockstar Games i koju su igrači konačno uspjeli zaigrati u petak. Kritičari su dan ranije dali svoje dojmove i mnogi su je prozvali remek-djelom, dok su oni koji su bili malo umjereniji svejedno priznali kako se radi o najvjernijem virtualnom svijetu do sada.

Take-Two Interactive, vlasnik Rockstar Gamesa, je sada objavio zaradu koju je igra ostvarila i brojka je prilično nevjerojatna (i za laganih 225 milijuna veća od one koju je COD: Black Ops 4 ostvario). U prva tri dana prodaje je Red Dead Redemption 2 ostvario zaradu od 725 milijuna američkih dolara. Zbog toga što je igra izašla u petak, ovom je brojkom srušen rekord za najprofitabilniji vikend kojeg je bilo koji drugi proizvod u zabavnoj industriji ostvario. Uz to, RDR 2 je zauzeo drugo mjesto na ljestvici proizvoda u zabavnoj industriji koji su ostvarili nevjerojatnu zaradu u prvih nekoliko dana prodaje, a jedini proizvod koji je bio uspješniji od toga je također Rockstarova igra Grand Theft Auto V, koja je u tri dana kada je izašla 2013. godine uspjela skupiti milijardu američkih dolara.

Osim toga, ovaj je vestern hit srušio svakakve rekorde na PSN-u uključujući one za najveći broj predbilježbi, najprodavaniju igru u prvom danu prodaje, kao i onaj za prva tri dana prodaje. Sony i Rockstar su sklopili partnerstvo koje uključuje dodatne sadržaje za Red Dead Online kojima će vlasnici PlayStationa 4 prvi imati pristup kada taj mod postane dostupan kroz betu u studenome, pa je to sigurno pomoglo za rušenje rekorda na Sonyjevoj platformi. Take-Two nije objavio točan broj prodanih kopija, već imaju običaj to raditi kada objavljuju svoje kvartalne financijske izvještaje, pa smo sigurni da ćemo to saznati uskoro.

Red Dead Redemption 2 izašao je 26. listopada za PlayStation 4 i Xbox One, a još uvijek se ne zna hoće li Rockstar napraviti PC port. Šuška se da bi mogli, no dok nema službene potvrde glasine koje već neko vrijeme kruže internetom ne treba shvaćati pretjerano ozbiljno. Prema reakcijama kritičara i igraće zajednice Rockstar ima još jedan ogroman hit iza sebe, što već sada mogu potvrditi i prodajni rezultati. Budući da Red Dead Online tek stiže i da znamo koliko je novaca GTA Online donio izdavaču i razvojnom timu, možemo bez puno premišljanja reći kako ćemo o ovoj igri pričati i slušati još dugo vremena. Ako vam treba više informacija o ovoj igri posjetite službene stranice, dok najnoviji video možete pogledati ispod teksta.