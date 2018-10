COD: Blops 4 u tri dana zaradio vrtoglavih 500 milijuna dolara

Activision je objavio kako je nova igra u serijalu Call of Duty ostvarila zaradu od pola milijarde američkih dolara

Prije nekoliko dana pisali smo o tome kako je Activision ponosno objavio kako Call of Duty: Black Ops 4 ruši razne rekorde za tog izdavača, pa su se sad još jednom odlučili pohvaliti o količini novca koje im novi naslov u popularnom FPS serijalu donosi. Objavu za medije prezentirali su ovako:

"Novi Call of Duty blockbuster premašio je 500 milijuna američkih dolara u prva tri dana prodaje".

"Ukupan broj igrača i sati koje su utrošili u prvom vikendu od izlaska igre značajno je veći od prošlogodišnjeg"

"Black Ops 4 je u prvom vikendu nakon izlaska bio najgledanija igra u povijesti serijala na Twitch.tvu".

Od konkretnih brojki je Activision objavio samo ovu o zaradi 500 milijuna američkih dolara u tri dana. Ona se odnosi na prodaju digitalnih i fizičkih kopija za Call of Duty: Black Ops 4 na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One uz računanje prodaje Season Passeva. Od drugih rekorda spomenuo se broj igrača, prosječan i ukupan broj sati koje su igrači uložili na novoj generaciji konzola, a oboren je rekord za broj igrača koji je uskočio u sva tri multiplayer moda koja su dostupna za igru - "običan" multiplayer, kooperativna zabava uz zombije i battle royale Blackout mod. Activision je također spomenuo kako je ovo prvi naslov serijalu kojeg je za PC moguće kupiti isključivo putem Battle.neta, a da to prodaji nije nimalo smetalo, već su brojke dvostruko veće nego prošle godine kada je izašao COD: WWII.

"Black Ops 4 ima pravi blockbuster početak. Broj igrača koji su zaigrali igru, kao i broj sati koje su uložili veći je iz godine u godinu, gledateljstvo na Twitch.tvu postavilo je nove standarde i dokazuje koliko je Blackout zabavan za gledanje i vikend rezultati još jednom postavljaju Call of Duty na vrh zabave. Digitalna prodaja naše najnovije igre srušila je sve rekorde koje smo imali na sve tri platforme. Zbilja smo uzbuđeni jer je Black Ops 4 uzeo toliko maha. Brojni sadržaji su tek u pripremi i ovo je samo početak", kaže Rob Kostich.

Call of Duty: Black Ops 4 izašao je 12. listopada za PC, PlayStation 4 i Xbox One te je od tada dobio dvije velike zakrpe. Blackout mod je uspio nadmašiti Fortnite na Twitch.tvu, a bit će zanimljivo vidjeti kada će se te brojke mijenjati. Ispod teksta se nalazi najnoviji trailer za igru, aktualni popis promjena možete proučiti ovdje, dok ćete sve druge informacije pronaći na službenim stranicama.