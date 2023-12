Rockstar požurio s najavom Grand Theft Auta 6, igramo ga za dvije godine

Napon je došao i taj dan kada smo bacili oko na prvi video iz nadolazećeg Grand Theft Auta 6, ali kao i sve velike najave, ni ova nije mogla proći bez drame. Naime, iako je isti trebao biti objavljen tek danas, kako smo pisali, jučer je na X-u (Twitteru), spomenuti video ilegalno procurio s reklamnim vodenim žigom nasred ekrana koji nema veze s igrom, kao ni Rockstarom. Potonji su promptno reagirali i račun na kojem je video objavljen je suspendiran, no šteta je već bila napravljena, i da spriječe širenje neslužbene verzije trailera, ubrzali su vlastitu prezentaciju i pokrenuli je dan ranije.

Kao što smo i očekivali, video donosi malo konkretnih informacija o samoj igri, no sasvim dovoljno da dodatno podgrije ionako uzavrelu atmosferu. Stilski se nema što prigovoriti obzirom da su u vizualnom pogledu autori ostali vjerni davno zacrtanom grafičkom izričaju, a izgledno je da ćemo u Grand Theft Autu 6 imati na raspolaganju dva lika, Luciu i ako je vjerovati glasinama, mladića po imenu Jackson, koji će se pokušati uzdići u kriminalnom svijetu kojem pripadaju.

Također je vidljiv i neonom obasjani svijet grada inspiriranog Miamijem, poznatijeg kao Vice City, a kako su naknadno potvrdili autori, on je tek jedan dio daleko većeg područja koje ga okružuje, po njihovim riječima, "najvećeg u čitavom serijalu do sada". Ono što je mnoge najviše zanimalo je također otkriveno, pa iako se Drago u svojom "Tupom pogledu" poveselio da će ga igrati već iduće godine, Grand Theft Auto 6 očekujemo na tržištu u neko doba 2025. godine, no kako stvari stoje, samo za konzole. Naime, Rockstar je službeno potvrdio da GTA 6 stiže za Xbox Series X|S i PlayStation, dok se PC nigdje ne spominje. Mnoge to nije previše previše obzirom da su se njihove igre mahom isprva pojavljivale na konzolama i tek naknadno na PC-ju, no ne možemo reći da se nismo nadali promjeni ove prakse. Toliko o najvećoj ovogodišnjoj najavi, čekamo daljnje informacije.