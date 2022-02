Sav prihod od prodaje This War of Minea ide ukrajinskom Crvenom križu

Poljski 11 bit studios je objavio kako u narednih tjedan dana sav prihod od prodaje This War of Minea i njegovih dodataka ide na račun ukrajinskog Crvenog križa, a kampanji se pridružio i GOG.com

Lijepa gesta pomoći za žrtve rata u Ukrajini stiže od ekipe 11 bit studiosa, poljskog razvojnog tima koji iza sebe ima niz uspješnica poput Anomalya i Frostpunka, kao i iznimno brutalne anti-ratne igre This War of Mine. U svojoj objavi na Twitteru, spomenuti su objavili kako su ruske vojne snage jučer napale njihove susjede, Ukrajinu, što su oštro osudili. Kako sve ne bi ostalo na riječima, kao tvorci This War of Minea koji govori o patnjama i očaju civila u ratnim zbivanjima, odlučili su sav prihod od prodaje istog i naknadno objavljenih dodataka, spremati u posebni fond, kojeg će nakon tjedan dana donirati ukrajinskom Crvenom križu.

Ova kampanja vrijedi za sve platforme na kojima se This War of Mine nudi, a njihova jasna poruka završava riječima kako bi igrači i developeri trebali učiniti sve što je u njihovoj moći da pomognu nevinim žrtvama ovog rata. Njihovoj humanitarnoj gesti pridružio se i popularni GOG.com iz kojeg su poručili kako će svoj dio prihoda od prodaje spomenutog remek-djela također uplatiti ukrajinskom Crvenom križu. Ukrajinski razvojni timovi kao što su Frogwares, Vostok Games, GSC Game Worlds i Tallboys su u svojim objavama pozvali na pomoć i zaustavljanje rata, u čemu su im se pridružili i brojni developeri iz čitavog svijeta poput Bungiea i Remedya.