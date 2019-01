Sea of Thieves će novom zakrpom zauzimati manje prostora, ali traži novu instalaciju

Ekipa Rarea je objavila kako će nova nadogradnja njihove piratske akcijske avanture Sea of Thieves vidno smanjiti prostor kojeg zauzima na diskovima, no igrači će je trebati iznova downloadati

Objavljen u ožujku 2018. godine, Sea of Thieves nije u potpunosti ispunio očekivanja igrača, no tijekom proteklih mjeseci autori su se nekolicinom nadogradnji trudili ispraviti propust i u igru uvrstili gomilu novih sadržaja. Isti su dakako zauzimali sve više mjesta na konzolama i računalima, što je pak dovelo do pada performansi, no dobra vijest glasi kako 6. veljače stiže nova zakrpa koja će sve dovesti u red i vidno smanjiti dosadašnje zauzeće diskovnog prostora. Konkretno, na konzoli Xbox One će veličina datoteka s 35 gigabajta biti smanjena na samo deset, odnosno s 47 na 25 gigabajta za i Xbox One X, dok će instalacija na PC-u nakon zakrpe zauzimati 27 gigabajta naspram ranijih dvadesetak više.

Loša vijest u čitavoj priči je da će zakrpe težiti upravo onoliko koliko će po novom Sea of Thieves zauzimati, odnosno igrači će praktički iznova downloadati čitavu igru. Prema službenoj objavi, ove će promjene poboljšati performanse igre i developerima omogućiti lakšu implementaciju novih patcheva koji će biti nešto veći, no neće vidno utjecati na povećanje samih instalacija, a i objava istih bi u budućnosti trebala biti učestalija. Osim ove velike promjene, zakrpa će u svijet igre uvrstiti opciju isključivanja vidljivih oznaka igrača, ispravljanje nekih uočenih bugova i propusta poput dvostrukih napada, a navodno donosi još jednu novost koju će autori objaviti naknadno.

U svom redovitom obraćanju igračima putem službenih web stranica, izvršni producent Joe Neate iz Rarea je objavio kako su na temelju prijava samih igrača i vlastitih podataka u petak podijelili banove "manjem broju" onih za koje su zaključili da varaju, te najavili daljnje akcije u tom smjeru. "Prema varanju imamo nultu stopu tolerancije i ukoliko razmišljate o tome, nemojte", kaže Neate i nastavlja: "Doslovno nema smisla jer ćemo vas pronaći i banati".