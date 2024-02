Službeno potvrđeno koje Microsoftove igre prve stižu na PlayStation s konkretnim datumima

Do prije par mjeseci je bilo nezamislivo uopće sanjati da će igre s Xboxa biti dostupne i na PlayStationu, no jučer je stigla službena potvrda s vremenima izlaska i detaljima

Početkom veljače su se pojavile glasine kako je izgledno da rat između konzola ulazi u novu mirniju fazu, te da bi igre s Xboxa mogli zaigrati i na PlayStationu, što je zvučalo nevjerojatno, no budućnost je stigla prije no što smo se nadali. Naime, nakon što se krajem prošlog tjedna pojavio neslužbeni popis prva četiri naslova koji sele u novo okruženje, jučer je objavljeno službeno priopćenje u kojem Matt Booty, predsjednik Xbox Game Studiosa koji je na ovu poziciju došao krajem prošle godine, kaže kako su kao izdavači i developeri predani cilju dovođenja više igara do više igrača i na više uređaja, te je otkrio konkretne datume za prve četiri igre koje će se u narednim mjesecima pojaviti na PlayStationu i Nintendo Switchu.

Hvaljeni i neobični Pentiment kojeg potpisuje talentirana ekipa Obsidiana će tako već 22. veljače biti dostupan za PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch, dok će Hi-Fi RUSH, akcijska ritmička igra navedenog datuma postati dostupna za predbilježbe na PlayStationu 5 uz izlazak najavljen za 19. ožujak.

Kooperativni survival Grounded je još jedna igra Obsidian Entertainemnta koja doduše odskače od njihovog uobičajenog opusa, no zbog toga nije ništa manje interesantna, stiže na PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch 16. travnja, te kako stoji u priopćenju, od prvog dana će biti omogućeno zajedničko igranje bez obzira na platformu, što uključuje i igrače na Xboxu i PC-ju na kojima se ovaj naslov pojavio prije dvije godine.

Ipak, zvijezdu ove objave predstavlja Sea of Thieves ekipe Rarea čiji je izlazak za PlayStation 5 zakazan za 20. travanj. Iako spomenuti nije startao baš najbolje, jedan je od primjera kako suradnja između developera i igrača može igru na samrti pretvoriti u uspješan projekt, pa je tako ovu pomorsku avanturu do sada zaigralo preko 35 milijuna igrača s izglednim povećanjem tog broja nakon što se pojavi na novoj platformi.

Dakako, zajedničke partije igrača na PC-ju, Xboxu i PlayStationu 5 će biti podržane od prvog dana. U svakom slučaju dobre vijesti i bit će zanimljivo vidjeti hoće li se i Sony odvažiti na sličan korak i objaviti vlastite ekskluzive na Microsoftovoj konzoli, što nije nemoguće obzirom da ih sve više pristiže na PC od kojeg su do prije par godina zazirali.