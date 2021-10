Sea of Thieves zaigralo impresivnih 25 milijuna igrača, dijele se zlatnici

Premda smo nakon izlaska Sea of Thievesa sumnjičavo gledali na njegovu budućnost, drago nam je da su se developeri ipak trgnuli i stalnim nadogradnjama ga doveli u red. To se dakako odrazilo i na broj igrača koji je konstantno rastao, pa je ovu akcijsku avanturu otvorenog svijeta od ožujka 2018. kada je objavljena, zaigralo 25 milijuna igrača. U prigodnom priopćenju developeri kažu kako su najveći utjecaj na sve veći broj virtualnih pirata koji su po prvi put zaigrali Sea of Thieves imale Sezone predstavljene ove godine, kao i sadržaji iz Disneyeve franšize Pirates of the Caribbean koji su ubačeni u Sea of Thieves: A Pirate’s Life.

Autori nisu propustili priliku pohvaliti se ranijim izvješćem od 38 velikih novosti koje su do ožujka prošle godine uvrštene u Sea of Thieves, među kojima Megalodon, kompetitivni način igranja The Arena, magla, vatra, da spomenemo samo neke, a impresivno je da je od tada ovaj naslov dobio dodatnih 25 ovećih stavki. Uz ranije spomenute sezone i Sea of Thieves: A Pirate’s Life, igrači imaju priliku iskusiti novu priču Sunken Kingdom, nove izazove Trials and Deeds, ukrašavati posade tematskim kostimima, sakupljati ljubimce i tako redom o čemu više informacija možete potražiti ovdje, a zbog njih je Sea of Thieves zanimljiviji i bogatiji nego ikad ranije, te će zasigurno privući još širu publiku.

Kako bi proslavili ovako veliki broj igrača, developeri su organizirali prigodno darivanje, pa svi koji se u igru logiraju do 26. listopada automatski dobivaju 25.000 zlatnika i 25 Doubloonsa, a najsretniji pirat koji u tom razdoblju preda blago će biti nagrađen s čak 25 milijuna zlatnika, no za ovu nagradu valja imati sreće obzirom da će biti nasumično odabran. Sea of Thieves je besplatan za pretplatnike na Xbox Game Pass, a moguće ga je zaigrati na Xboxu Series X|S, Xboxu One, Windowsima 10 i putem Steama.