Sega najavila Shenmue I & II za moderne sustave

Dok Yu Suzuki i Ys Net marljivo rade na trećem nastavku u serijalu Shenmue koji je iznenadno najavljen za vrijeme Sonyeve E3 konferencije 2015. godine, Sega je odlučila igračima omogućiti da se vrate ili prvi puta iskuse prva dva nastavka. Ovog su vikenda najavili Shenmue I & II, odnosno reizdanja ove dvije igre prilagođene modernim sustavima.

Prvi i drugi Shenmue izašli su 2000. i 2001. godine isključivo za Dreamcast, a obje su igre okupile vjerno sljedbeništvo. Evo što Sega kaže na ovu svoju odluku:

"Od kada su izašli, Shenmue I & II su privukli strastvene fanove, a mnogi ovaj serijal smatraju jednim od najboljih u povijesti igara. Ova revolucionarna remek-djela pružaju napetu priču u kojoj Ryo Hazuki kreće u osvetnički pohod zbog ubojstva oca i u kojoj pokušava otkriti tajne misterioznog relikta poznatog kao Dragon Mirror."

Igrači u ovom remasteru mogu očekivati ono što je bilo prisutno u originalu - Jujitsu borba, detektivsko istraživanje, RPG elemente i razne mini igre raštrkane po vjerno rekreiranim lokacijama u Japanu i Hong Kongu - uz, naravno, prilagodbe za moderne sustave. Vizualnih promjena neće biti mnogo zato što Sega želi da igrači iskuse original, ali će igrači imati opcije promjena rezolucije, biranja između modernog i originalnog upravljanja likom, poboljšano korisničko sučelje i odabir između originalnih japanskih ili engleskih glasova.

Shenmue I & II će izaći do kraja 2018. godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One, no zasad se ne zna još po kojoj cijeni. Najavni trailer ćete pronaći ispod teksta, a više detalja o samom reizdanju na službenim stranicama.