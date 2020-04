Sega želi da ostanete doma i besplatno igrate Total War: Shogun 2

Još u petak je izdavač Sega putem Steama igračima poručio da će uskoro moći besplatno u svoje kolekcije dodati sedmi nastavak u popularnom strateškom serijalu, a sada su nas podsjetili da možemo to napraviti. Svi zainteresirani igrači mogu putem Steama besplatno preuzeti zadržati Total War: Shogun 2, a ovime se Sega pridružila hrpi drugih izdavača koji su od početka pandemije počeli dijeliti igre kako bi igrače motivirali da ostanu doma i pridržavaju se mjera distanciranja.

Total War: Shogun 2 izašao je 2011. godine i jedna je od najbolje ocijenjenih igara u tom dugovječnom serijalu, a tim Creative Assembly kaže kako je prikladna za veterane, kao i one koji prvi put planiraju uskočiti u ovakvo iskustvo. Igru se opisuje kao spoj real-time i strategije na poteze u kojoj dio vremena provodite na karti svijeta, dio u ogromnim bitkama. Radnja ove strategije odvija se u 16. stoljeću u feudalnom Japanu, a na vama je da jedan od dostupnih klanova dovedete na vrh.

Ponuda vrijedi od danas do petka, 1. svibnja u 19 sati i ako u je u ovom periodu dodate u svoju kolekciju zadržat ćete je trajno. Osim ove igre, na službenom blogu je tim napisao da će većina ostalih igara u serijalu biti uključeno u Total War Sale - u ponudu nisu uključene Three Kingdoms, Rome: Total War i Total War: Warhammer - koja će trajati od danas do 4. svibnja. Oni koji propuste besplatno preuzeti Shogun 2 će igru od 1. do 4. svibnja moći nabaviti po 75 posto nižoj cijeni.

Ako vam je ovo prvi susret s nekom igru u serijalu, izdavač je preporučio ovaj video za upoznavanje s osnovama:

Oni koji se žele upoznati s klanovima i njihovim mogućnostima neka pogledaju ovo: