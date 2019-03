Sekiro: Shadows Die Twice izlazi sutra, kritičari oduševljeni

FromSoftware je razvojni tim iz Japana koji je igračima najpoznatiji po serijalu Dark Souls i igri Bloodborne. Druge stvari koje se vežu uz svjetove koje priprema Hidetaka Miyazaki jesu njihove zanimljive i kriptične priče, kao i težina njihovog prelaženja. Iako je tim poznat po tim akcijskim RPG-ovima u kojima možete napraviti kakvog god lika želite i razviti ga u kojem god smjeru želite, za svoj novi projekt su se odlučili odmaknuti od te formule.

Sekiro: Shadows Die Twice je akcijska igra koja ima borbu sličniju Bloodborneu, koji je bio bržeg tempa, ali u njoj igrate kao The Wolf. Ovaj Shinobi mora sa svojom katanom i protetičkom rukom koju može nadograđivati krenuti u osvetnički pohod, vratiti svoje dostojanstvo i spasiti gospodara za kojeg je trebao čuvati. To znači da više nema RPG sustava, nego ćete poboljšavati vještine koje su vam dostupne ili koje tek morate otključati.

Razvojni tim je do sada otkrio solidnu količinu detalja o svojoj igri, a igrači će uskoro sami moći istražiti taj mračan i brutalan svijet fantazijskog feudalnog Japana. Iako je Activision bio objavio kako neće kritičarima slati kodove za recenziranje prije nego što igra postane dostupna svima, izgleda da su se predomislili jer je objavljen velik broj recenzija. Neke još nisu dovršene, no oni koji su dali svoje konačne sudove imaju samo riječi hvale. Igra trenutno ima ocjenu 92/100, a najviše impresioniraju okoliš, napeta, teška, ali veoma zadovoljavajuća borba i istraživanje.

Sekiro: Shadows Die Twice moći ćete zaigrati sutra na PC-u putem Steama, PlayStationu 4 i Xboxu One. Na sve tri platforme se igra prodaje za 60 eura, a ako prije se kupovine želite više informirati možete to napraviti gledanjem videa ispod teksta koji prolazi kroz sve važne elemente igre ili posjetiti službene stranice i pročitati sve što je FromSoftware objavio.