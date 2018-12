Shadow of the Tomb Raider dobio demo

Shadow of the Tomb Raider, posljednja igra u trilogiji reboota života Lare Croft, izašla je sredinom rujna i zadovoljila kritičare i ljubitelje serijala. Iako se ne radi nužno o vrhunskim igrama, one svejedno pružaju zabavan spoj akcije, šuljanja i survivala uz prilično brutalne smrti za glavnu junakinju ako do njih dođe.

Treći nastavak su razvojni timovi Eidos Montreal i Crystal Dynamics opisali kao najveći i najdetaljniji svijet kojeg su stvorili. Uz to su igračima pripremili zanimljive grobnice za istraživanje, priču koja će pojasniti kako je Lara Croft zaslužila titulu Tomb Raidera, brojne vještine i sporedne misije. Od izlaska je igra dobila nekoliko zakrpi i nadogradnji te jedan DLC u sklopu Season Passa, a sada je izdavač odlučio igračima ponuditi Free Trial, odnosno demo verziju.

Ako ste prije kupovine htjeli isprobati igru to možete napraviti na sve tri platforme za koje je Shadow of the Tomb Raider dostupan. Za PC ćete demo pronaći na Steamu, dok se PS4 i Xbox One verzije nalaze u odgovarajućim online trgovinama. Kroz Free Trial imate mogućnost igranja prvog dijela ove akcijske avanture koja obuhvaća sve do Larinog pokretanja apokalipse.

Nakon što završite s igranjem i možda zaključite da želite kupiti cijelu verziju sve što ste otključali ostaje vam spremljeno, pa možete samo nastaviti dalje i spasiti svijet od onoga za što je glavna junakinja sama kriva. Shadow of the Tomb Raider izašao je 14. rujna i možete ga kupiti u tri verzije: obična po cijeni od 59,99 eura, Digital Deluxe za 69,99 eura koja uključuje još oružje, opremu i soundtrack i Croft Edition koji uz sve to za 89,99 eura uključuje Season Pass i neke druge kozmetičke dodatke.

Sve ostale detalje o igri možete proučiti na službenim stranicama, a trailer za demo verziju kojeg su timovi pripremili možete proučiti ispod teksta.