Six Days in Fallujah odgođen za iduću godinu, da čovjek ne povjeruje

Iako je, bez ikakve sumnje, ekipa Highwire Gamesa imala najbolju namjeru do konca ove godine predstaviti nam Six Days in Fallujah, to se prema njihovom službenom priopćenju ipak neće dogoditi. Naime, u svom obraćanju javnosti, CEO izdavačke kuće Victura, Peter Tamte, kaže kako je postalo očito da za oživljavanje stvarnih priča koje će biti utkane u njihov projekt treba mnogo više ljudi, kapitala i vremena no što su izvorno planirali. Nastavlja kako planiraju udvostručiti redove Highwire Gamesa, ali to povlači i odgodu izlaska koji je prema novom planu zakazan za posljednje tromjesečje iduće godine.

Čitav projekt je započeo pričom američkog vojnika koji je tijekom spornih šest dana druge bitke za Faluđu 2004. godine ranjen, a naknadno se svojim ispovijedima i pričama u razvoj uključilo preko sto Marinaca, regularnih vojnika i iračkih civila koji su imali nesreću sudjelovati u tom sukobu. Iako osnovu igre čini napucavanje, autori se ovim uratkom nadaju igračima predočiti što vjerniji prikaz urbanog ratovanja kroz priče i izazove s kojima su se susreli vojnici i tamošnji civili.

Već pri samoj najavi 2009. je Six Days in Fallujah podigao veliku prašinu i izazvao brojne reakcije, pa je Konami koji je trebao biti izdavač raskinuo ugovor zbog negativnog publiciteta, a sam izlazak je odgođen. Izdavačke kuće su zaobilazile ovaj projekt, te se na koncu 2016. originalni developerski tim, Atomic Games, raspao uslijed nedostatka financija, a nove spoznaje, prilično bombastične, pokrenute su početkom ove godine kada je obznanjeno da rad nastavlja Highwire Games, studio sastavljen od veterana serijala Halo i Destiny, o čemu smo svojevremeno pisali.