Službeni početak Gamescoma 2025 krenuo s velikim najavama

Kao i svake godine, uvodna večer Gamescoma nije razočarala te je na njoj premijeru imala čitava sila novih naslova, uz prikaze novih materijala iz igara koje su već ranije najavljene

Jučer navečer službeno je otvoren Gamescom 2025, najveći sajam interaktivne zabave koji okuplja veliku većinu developera i izdavača, a uvodnu ceremoniju koriste za predstavljanje svojih novih projekata. Samo otvorenje vodio je Geoff Keighley, a u nastavku donosimo sve značajnije najave naslova koje očekujemo u bliskoj i daljnjoj budućnosti.

Resident Evil Requiem novo je poglavlje Capcomovog serijala koje je javnosti predstavljeno početkom lipnja, dok je na Gamescomu prikazan novi video s potvrdom da ga igramo krajem veljače.

Kad smo već krenuli s hororima, spomenimo i Silent Hill f o kojem smo pisali u nekoliko navrata te naglasili kako su developeri priču i atmosferu odlučili vratiti japanskim korijenima, uz igrivost koja više naginje soulslike akciji.

Prema ustaljenom rasporedu, ove jeseni, točnije 14. studenoga, stiže novi nastavak CoD-a — Call of Duty: Black Ops 7. Uz klasične varijacije kompetitivnog multiplayera i nezaobilazne zombije, po prvi put ćemo imati priliku kampanju zaigrati kooperativno s tri prijatelja, što bi u svakom slučaju trebalo biti zabavno iskustvo.

Na radost fanova Black Myth: Wukonga, ekipa Game Sciencea iskoristila je Gamescom za predstavljanje nastavka pod imenom Black Myth: Zhong Kui, koji nas ponovno vodi u maštoviti svijet kineskih mitova i legendi.

Niti tjedan dana od izlaska odličnog remastera Warhammer 40.000: Dawn of War - Definitive Edition stiže najava punokrvnog nastavka ovog serijala – Dawn of War 4. Prije otvaranja šampanjca, valja napomenuti da na njemu ne radi Relic, već je razvoj dodijeljen ekipi King Art Gamesa, potpisnicima nelošeg RTS-a Iron Harvest.

Ghost of Yotei također je dobio svoje mjesto u uvodnoj večeri uz novi bombastični video i potvrdu da stiže već 2. listopada, no nažalost ni ovom prigodom nije otkriveno kada ga možemo očekivati na PC-ju.

World of Warcraft: Midnight drugi je dio trodijelne priče Worldsoul Saga koji nema definiran datum izlaska, no zna se da u novi lov na prasiće i čudovišta krećemo prije idućeg ljeta.

Ekipa NCSofta prikazala je svoj novi projekt Cinder City. Prema opisu, riječ je o „taktičkoj MMO pucačini“ koja nas vodi u mračnu budućnost prepunu zombija i neprijateljski nastrojenih mechova.

Od developera koji potpisuju hvaljeni Disco Elysium stiže najava špijunskog RPG-a Zero Parades, čija bi nas bogata i prevratima prepuna priča o Hershel, posrnuloj operativki koja je jednako opasna za neprijatelje i prijatelje, trebala oduševiti.

Jedna od zanimljivijih najava stiže u vidu „pikselizirane“ retro avanture Long Gone. Smještena je u postapokaliptični svijet u kojem pokušavamo preživjeti najezdu zombija, a kako kažu autori, borba u ovoj igri ne postoji, već je svaki protivnik zagonetka koju razmišljanjem valja prevladati.

John Carpenter's Toxic Commando najavljen je prije dvije godine, a Saber Interactive jučer je objavio da se radovi dovršavaju i da ćemo ovo kooperativno napucavanje zombija moći iskusiti u neko doba iduće godine.

Wargaming je na Gamescom stigao ne s jednom, već s dvije velike najave. Prva je vezana uz besmrtni World of Tanks, koji već 3. rujna dobiva nadogradnju verzije 2.0 s prilično zanimljivim novostima i uvođenjem dodatnih tenkova Tier XI.

Druga je pak najava novog spin-offa, World of Tanks: HEAT, koji donosi bitke 10 na 10 u eksperimentalnim tenkovima uz dodatak agenata koji njima upravljaju i raznih specijalnosti, zbog čega je igrivost daleko brža i šarenija.

Ljubitelji soulslike igara uistinu imaju pune ruke posla s obzirom na broj naslova koji se svako malo pojavljuju, a iduće godine pridružit će im se i Lords of the Fallen 2, radnjom smještenom stotinjak godina nakon prethodnika, u još brutalniji svijet.

Spomenuli smo neizbježnost najava soulslike naslova, pa popisu dodajmo i Valor Mortis čiju radnju pratimo iz prvog lica. Uz korištenje mačeva, pušaka, kubura, pa čak i bombi, pred nama su brojni izazovi i sukobi s čudovišno mutiranim vojnicima iz doba Napoleonskih ratova, kao i ostalim paklenim prijetnjama.