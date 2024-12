SNK osnovao novi studio posvećen razvoju borilačkih videoigara

Prethodno najavljeni Fatal Fury: City of the Wolves, četvrti nastavak Art of Fightinga i Samurai Spirits, prvi su naslovi s kojima će se ekipa iz novoosnovanog KOF Studija uhvatiti u koštac

U sklopu obilježavanja tridesetogodišnjice izlaska The King of Fightersa '94, SNK je ovih dana osnovao novi videoigraći studio, prikladno nazvan KOF Studio. Naime, riječ je o internom studiju isključivo posvećenom daljnjem razvoju, odnosno „revolucioniranju” kultnih borilačkih franšiza ovog dugovječnog japanskog developera i izdavača.

Nažalost, iako KOF-ovci već marljivo rade na Fatal Fury: City of the Wolvesu, četvrtom Art of Fightingu te Samurai Spiritsu, ARPG-u smještenom u univerzum Samurai Shodowna, kada možemo očekivati novi The King of Fighters trenutačno nije poznato.