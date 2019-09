Sony State of Play prezentacija - The Last of Us Part II dobio datum izlaska

Sony je ove godine propustio sve važne sajmove vezane uz igre, jer rade na novoj konzoli. Prikazali su neke igre koje stižu na PlayStation 4 za vrijeme sajma gamescom, kao što smo dobili konkretniji prikaz Final Fantasy VII Remakea na Square Enixovoj prezentaciji na sajmu E3, ali su osim toga uglavnom bili tihi. Također, odlučili su se ugledati na Nintendo i održavati svoje verzije Direct prezentacija imena State of Play, a prva nije baš oduševila vlasnike njihovih konzola.

Zato su se sinoć odlučili barem malo iskupiti i popričati o jednoj od najiščekivanijih igara – The Last of Us Part II. Osim prvog konkretnog prikaza nakon onog na prošlogodišnjem sajmu E3, igrači sada znaju i kada će moći tu igru zaigrati. Pa krenimo redom s tom igrom i zatim svim ostalima koje su spomenute.

The Last of Us Part II

Nastavak na akcijsku avanturu koja je oduševila ogroman broj igrača mijenja glavnog junaka, pa ćete većinu vremena u igri ovog puta upravljati s odraslijom i opasnijom Ellie. Naughty Dog nije htio otkrivati puno detalja o priči i vjerojatno je bolje tako, a iako je Joel prisutan, gdje je šmugnuo, što se događalo sve te godine nakon kraja prvog nastavka i zašto je Ellie krenula na osvetnički pohod, još uvijek ne znam. Na svu sreću, više nećemo morati dugo čekati za saznati, budući da igra izlazi 21. veljače 2020. godine.

Ovo je naravno bila posljednja igra koja je za vrijeme prezentacije prikazana i za koju su igrači htjeli najviše čuti. Ako ste zainteresirani, nešto više informacija možete pročitati na službenom blogu koji je napisao redatelj Neil Druckmann i koji je popričao o verzijama igre koje će igrači moći kupiti. Sigurni smo da ćemo do izlaska dobiti još pokoji trailer i više informacija, ali sve što je do sada objavljeno možete pronaći ovdje.

Medievil Remake

Prošlo je nešto manje od dvije godine otkad je najavljeno novo izdanje kultne akcijske hack and slash avanture Medievil, da bi sada dobili neke nove informacije o skorašnjem druženju s vitezom-kosturom Danielom Fortesqueom. Od sinoć možete preuzeti demo verziju, a za njen uspješan prelazak dobit ćete kacigu koju ćete glavnom junaku moći staviti na glavu u konačnoj verziji. Za preuzimanje i prelazak imate do 6. listopada.

Već kad smo spomenuli konačnu verziju, ona stiže 25. listopada, a radi se o kompletnom reizdanju igre s podrškom za 4K rezoluciju ako imate PS4 Pro. Spašavanje kraljevstva Gallowmere započinje za mjesec dana, a do tada možete proučiti službene stranice koje kriju nešto više detalja.

Call of Duty: Modern Warfare

Nakon što su igrači mogli uživati u multiplayer beta testu proteklog vikenda, za vrijeme Sonyjeve prezentacije su razvojni tim Infinity Ward i izdavač Activision odlučili pokazati što će igrače dočekati u kampanji za jednog igrača. Kao što su bili najavljivali, odlučili su se na realizam, brutalnost, teške odluke i ostale lijepe prizore koje možete očekivati u ratnom okruženju, a glavnu riječ imat će Captain Price.

Call of Duty: Modern Warfare (treći s takvim naslovom u serijalu) najavljen je krajem svibnja, a kao i ostale igre u tom popularnom FPS serijalu izaći će u listopadu. Ako ćemo biti precizniji, igra stiže 25. listopada na PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na sve tri platforme već dugo možete odraditi predbilježbe. Sve što je tim do sada objavio o svim dijelovima igre možete pronaći na službenim stranicama.

L.A. Noire: The VR Case Files i PS VR montaža

Oni koji posjeduju PS VR od danas mogu nabaviti LA Noir: The VR Case Files. Radi se o sedam slučajeva iz originalne detektivske igre koje su podešene upravo za ovaj način igranja, pa ako ste zainteresirani, možete se družiti s detektivom Cole Phelpsom iz malo drugačije perspektive i pomoći mu riješiti misterije. Uz ovo, dodane su neke nove mini-igre kako bi se iskoristile mehanike ove verzije igre, a one uključuju Speedcar Racing, Boxing i Shooting Galleries. Ako imate original na PlayStationu 4, VR Case Files možete nabaviti po 25 posto nižoj cijeni.

Osim ove igre, dobili smo kratku montažu nadolazećih VR naslova. Među njima su Gorn, Espire 1. VR Operative, Stardust Odyssey, After The Fall i Space Channel 5 VR - Kinda Funky News Flash, a sve osim After The Fall izlaze do kraja ove godine.

Civilization VI

Firaxis i 2K Games objavili su kako najnovija igra u dugovječnom i popularnom strateškom serijalu uskoro stiže na PlayStation 4, a osim toga stiže i na Xbox One. Civilization VI će igrači moći na svojim konzolama zaigrati od 22. studenog, a ako želite ekspanzije Rise & Fall i Gathering Storm morat ćete ih kupiti zasebno u paketu.

Osim toga, vlasnici Sonyjeve konzole dobit će šest dodatnih paketa (Vikings Scenario Pack, Poland Civilization & Scenario Pack, Australia Civilization & Scenario Pack, Persia and Macedon Civilization & Scenario Pack, Nubia Civilization & Scenario Pack i Khmer and Indonesia Civilization & Scenario Pack) koji dodatno proširuju igru, uz sve dostupne nadogradnje koje su izašle za PC verziju. Za sve dodatne informacije zaputite se ovdje.

Ostale najave

Uz ove igre za koje zna velik broj igrača spomenuto je nekoliko nezavisnih igara, posebno izdanje PlayStationa 4 Pro i dvije igre koje će PS Plus pretplatnici moći preuzeti u listopadu (MLB The Show 19 i The Last of Us Remastered). O prvoj vam ne znamo reći mnogo, osim da se radi o novom projektu tvoraca odlično ocijenjenog Tetris Effecta. On se krije iza imena Humanity, izaći će nekad iduće godine i prema onome što se vidi u traileru stilistički će se ubijati veliki broj ljudi. Službene stranice zasad ne kriju više detalja, ali ih možete pratiti ako želite biti u toku.

Za avanturu u kojoj ćemo pokušati pobjeći iz pakla tako da se opijamo sa sotonom i njegovim podanicima, Afterparty, znamo već neko vrijeme, a sada znamo da ćemo se s likovima Milo i Lola moći početi družiti uskoro. Osim za PS4, igra je u izradi za PC i Xbox One, a izlazi 29. listopada. Verzija za računala trebala je biti dostupna putem Steama po izlasku, ali se tim Night School Studio odlučio na privremenu ekskluzivnost za Epic Games Store. Sve druge informacije potražite ovdje.

Keita Takahashi je ime koje neki igrači prepoznaju zahvaljujući igri Katamari Damacy, a njegova nova igra Wattam prikazana je za vrijeme prezentacije. Osim njega na igri surađuju Funomena i Annapurna Interactive, ali što ćete točno raditi, nije posve jasno. Kao i njegovi prijašnji uraci, i ovaj je šaren i blesav, a moći ćete ga igrati sami ili kooperativno. Wattam je u izradi za PS4 i PC, te bi trebao postati dostupan u prosincu ove godine. Malo detaljniji opis možete pročitati na ovim stranicama.

Posljednja stvar koju nam je Sony pokazao je posebno izdanje PS4 Pro konzole koje uključuje i Death Stranding. Prodavat će se u ograničenim količinama i biti dostupan kad i sama Kojimina nova igra, 8. studenog.

Ako želite možete sami pogledati cijelu prezentaciju u komadu u nastavku. S obzirom na smjenu generacija konzola, očekivano, ali se vlasnici PlayStationa 4 još uvijek imaju čemu radovati. Zasad nije poznato kada će Sony održati sljedeći State of Play, ni kada planiraju više detalja objaviti za PlayStation 5. Čim budu spremni objaviti, javimo vam.