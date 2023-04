Star Trek: Resurgence stiže mjesec dana kasnije od planiranog, igramo ga u svibnju

Star Trek: Resurgence je izvorno trebao biti objavljen krajem prošle godine, no kako to obično biva, zadesila ga je odgoda koja je produljila radove na šest mjeseci. Prema novom planu, igrači su ga trebali zaigrati do konca travnja, no kako je mjesec praktički na izmaku, a vijesti o Star Trek: Resurgenceu nema, bilo je za očekivati da ćemo još morati malo pričekati. Dakako, to se jučer i dogodilo, no dobra je vijest kako to čekanje neće biti predugo, obzirom da je 23. svibanj najavljen kao novi datum izlaska.

Uz blagoslov Paramounta i partnerstvo s Epic Gamesom, razvojni tim Dramatic Labs je ovu interaktivnu avanturu smjestio odmah nakon događaja u Star Treku: The Next Generation uz potpuno novu originalnu priču. U istoj ćemo sudjelovati kao Jara Rydek i Carter Diaz, dva glavna lika koji će pokušati smiriti svađu između dvije civilizacije koja prijeti eskalacijom ratnih sukoba, te pritom iza svega otkriti podlu urotu.

U stilu pravog Star Treka, očekuje nas mnogo pričanja i istraživanja, te mnoštvo opcija i akcija koje će odrediti smjer igre u kojoj ćemo susresti mnogo novih, ali i neka poznata lica.

Iako je ekipa Dramatic Labsa mnogima nepoznata, sastavljena je od preko dvadesetak bivših djelatnika Telltale Gamesa koji su nam do sada isporučili masu odličnih avantura, pa ne čudi da je igrivost Star Treka: Resurgence vrlo slična njihovim ranijim radovima. Ipak, već je na prvi pogled vidljiv skok u grafičkoj kvaliteti, što je pak rezultat korištenja Unreal Enginea 5 umjesto prijašnjih zastarjelih grafičkih sustava., a 23. svibnja će postati dostupan za PS4, PS5, Xbox i PC na kojem je ekskluzivno vezan uz Epic Games Store.