Steam u znaku igara na rasprodaji, no vodeći je i dalje Ready or Not (27.12. - 2.1.)

Steam Winter Sale je skoro pri kraju što je natjeralo igrače da popune kolekcije igrama na popustu, no po prodaji ih i dalje premašuje svježi Ready or Not

Iako jednim dijelom zadiru i u staru, 2021. godinu, o svježe objavljenim prodajnim rezultatima na Steamu možemo govoriti kao prvima u novoj godini, Ljestvicom kao i proteklih par tjedana ponovo dominira Ready or Not, svježa taktička pucačina koja je još uvijek u early accessu, te na njoj autori konstantno rade. Tako je posljednjeg dana prošle godine objavljeno kako tijekom siječnja u igru namjeravaju implementirati pet novih načina igranja na postojeće mape, novu i poboljšanu glasovnu izvedbu, četiri nova oružja, kao i dodatno balansiranje i nadogradnje nekih postojećih. Uz ove promjene, ekipa VOID Interactivea naglašava kako će periodički izbacivati zakrpe kojima će rješavati postojeće tehničke nedostatke, te nas ohrabruju da nakon igranja napišemo mišljenje, što je svakako dobar primjer komunikacije sa zajednicom igrača.

Odmah iza vodećeg, na drugo se mjesto uglavio It Takes Two, odlična kooperativna akcijska avantura koja je pokupila naše simpatije, ali i brojne nagrade raznih medija uključujući prestižnu titulu "Igre godine" na nedavno završenim The Game Awards 2021. It Takes Two se trenutno nudi upola cijene uz napomenu kako samo jedan igrač mora imati kupljenu igru, a drugi mu se može priključiti besplatnim Friend's Passom.

Premda nije pokupio toliko sjajnih mišljenja igrača kao Ready or Not, Five Nights at Freddy's- Security Breach je prema prodajnim rezultatima bio treći najprodavaniji naslov, a izuzev Valve Index VR Kita, slijede da redom naslovi na popustima. Obzirom da Steam Winter Sale završava 5. siječnja, zadnji je tren da u košarice utrpate sve što ste planirali, obzirom da ćemo na iduću veliku rasprodaju morati pričekati barem par mjeseci.