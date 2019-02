Što nam u narednih mjesec dana sprema Ubisoft

Francuski izdavač je ove godine odlučio izdati tri nove igre u prva tri mjeseca, a osim toga nastavlja s izdavanjem dodatnih sadržaja za svoje starije igre. Ubisoft već neko vrijeme gura "games as a service" model, što znači da dugo nakon izlaska igre je razvojni tim dorađuje, dok im dodatnu zaradu omogućuju mikrotransakcije i Season Pass. Najprije ćemo pogledati koje nam nove igre pripremaju, a nakon toga baciti oko na ono što ubacuju u igre koje su već neko vrijeme u prodaji.

Far Cry New Dawn izlazi sutra

Najava ove igre iznenadila nas je za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards, pogotovo ako uzmemo u obzir da je prijašnji nastavak, Far Cry 5, izašao krajem ožujka prošle godine. Radi se o direktnom nastavku na tu igru, ali je razvojni tim napravio nešto skroz drugačije. Po prvi put u serijalu selimo se u post-apokalipsu, no ljudi očigledno nisu ništa naučili i još uvijek im je glavna zabava jedni drugima zagorčavati život.

Far Cry New Dawn opet nas vraća u Hope County koji sada izgleda malo drugačije. Budući da nisu previše toga mijenjali, nego samo doradili stare i ubacili neke nove RPG mehanike, igra se prodaje po nešto nižoj cijeni od uobičajene, a ako vam se sviđao prijašnji nastavak nema razloga da vas i ovaj ne zabavi. Igra stiže sutra na PC, PlayStation 4 i Xbox One i možete je nabaviti za 44,99 eura. Sve detalje o novom poretku možete pronaći ovdje.

Trials Rising će prije izlaska imati otvorenu betu

Nova igra u trkaćem serijalu u kojem vozite neposlušan motor i nadate se da ćete doći do kraja staze što prije i sa što manje grešaka izlazi za manje od dva tjedna, a izdavač nas je obavijestio da ćemo prije toga moći zaigrati Trials Rising kroz otvoreno beta testiranje. Nakon futurističkog Trials Fusion vraćamo se u normalu, barem koliko je to moguće u ovim igrama, a čeka nas najveća količina sadržaja do sada.

Beta će se održati od 21. do 24. veljače i izdavač poručuje svim zainteresiranima da se registriraju za sudjelovanje na službenim stranicama. U ovoj verziji moći ćete birati između pet motora, provozati ih na 18 staza, vidjeti što nudi Challengers mod, riješiti 25 ugovora i nadmetati se s drugim igračima na osam multiplayer staza. Konačna verzija za Trials Rising izlazi 26. veljače za PC, PS4, Xbox One i Switch. Jedina zamjerka ovoj igri je implementacija mikrotransakcija po prvi puta u serijalu, ali budući da ih sve Ubisoftove igre imaju, ne čudi nas taj potez. Nadamo se da će biti samo kozmetičke, već kada moraju biti prisutne.

The Division 2 izlazi sredinom ožujka, u planu je još jedna beta

Zatvoreno beta testiranje, odnosno Private Beta, za The Division 2 održalo se prošlog vikenda, a jedan od developera je zabunom za vrijeme jednog streama rekao da igrače čeka i otvorena beta. Ubisoft je to službeno potvrdio nakon par dana, pa sada znamo da će se između 1. i 4. ožujka održati još jedno testiranje u kojem će moći sudjelovati svi zainteresirani igrači. Ova kooperativna multiplayer pucačina iz trećeg lica se nakon smrznutog New Yorka seli u življi Washington, a igrači moraju pod svaku cijenu taj grad sačuvati.

Ubisoft je također za ovu igru smislio posebnu promociju - svi oni koji odrade predbilježbe mogu odabrati koju će od tri igre iz njihovog kataloga (Watch Dogs 2, Far Cry Primal, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands) dobiti kao bonus. Ponuda se odnosi samo na PC verziju igre, a svi koji su već predbilježbe odradili ili to misle napraviti imaju do 31. ožujka za donošenje odluke i preuzimanje koda na ovim stranicama. The Division 2 stiže 15. ožujka na PC, PlayStation 4 i Xbox One, a sve što je Massive Entertainment do sada objavio nalazi se na službenim stranicama.

Novi sadržaji stižu u Assassin's Creed Odyssey

Igrači od početka listopada prošle godine istražuju antičku Grčku u novoj igri u popularnom akcijskom serijalu, a od tada je razvojni tim izdao veliku količinu novog sadržaja i nadogradnji. Svakog mjeseca dobivamo izvještaj o tome što je novo u planu za Assassin's Creed Odyssey, pa tako ni ovaj nije ništa drugačiji.

Najveći i najtraženiji dodatak je implementacija New Game Plus moda u kojem ćete sa svom opremom i skillovima moći opet proći kroz cijelu igru. Zatim stiže besplatan dodatak The Lost Tales of Greece, novi itemi, mogućnost dizanja lika do levela 99, novi plaćenici protiv kojih se možete boriti i Photo Mode.

Uz ove novosti smo dobili podsjetnik da uskoro stiže i Assassin's Creed III Remastered, a nakon jučerašnje Nintendo Direct prezentacije znamo da osim za PC, PS4 i Xbox One igra stiže još i na Switch. Uljepšana verzija igre koja vas vodi u SAD u 18. stoljeću izlazi 29. ožujka, na Switch stiže 21. svibnja, a sve detalje o njoj možete pronaći ovdje.

Rainbow Six Siege, For Honor i ostale igre

O novostima vezanim uz popularnu Ubisoftovu multiplayer pucačinu, Rainbow Six Siege, pisali smo neki dan, ali ćemo ukratko ponoviti što Ubisoft planira. Trenutno se održava veliki esports turnir, kad on završi u nedjelju objavit će sve detalje vezane uz dva nova Operatora i početak nove sezone, prestali su prodavati Starter Edition i balansirali brzinu otključavanja likova u ostalim verzijama, igru je zaigralo 60 milijuna igrača i ovog vikenda je možete besplatno isprobati.

For Honor, kao i The Crew 2, nastavljaju također dobivati nove dodatke. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li i za tu srednjovjekovnu borilačku igru izbaciti Starter verziju, ali zasad još nema vijesti o tome. Još jedna igra koju smo trebali zaigrati u narednih mjesec dana bila je strategija Anno 1800, no izdavač je u zadnji čas pomaknuo datum izlaska u travanj. Nakon održavanja zatvorenog beta testiranja najavljena je otvorena beta koja će se održati par dana prije izlaska konačne verzije, a više detalja o tome možete pročitati ovdje.

Sve u svemu, ako volite Ubisoftove igre čekaju vas brojni sati zabave, a što će nam pripremiti u ostatku godine kada su ovoliko igara odlučili izdati na početku, vjerojatno ćemo saznati nakon sajma E3.