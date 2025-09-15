Stop Killing Games: Preko milijun potpisa za spas igara predano EU

Kampanja "Stop Killing Games" prikupila je gotovo 1.5 milijuna potpisa kako bi spriječila gašenje online igara. Sada se pripremaju za sastanak s Europskom komisijom i bore se za prava igrača

Inicijativa "Stop Killing Games" nastavlja dobivati na zamahu, a nakon što je u srpnju prikupila više od milijun potpisa, sada se približava ključnim sastancima s europskim zakonodavcima. Kako prenosi Engadget, pokret je osigurao oko 1,45 milijuna potpisa čiju provjeru organizatori upravo završavaju, a sve s ciljem zaštite prava igrača.

Cilj ove inicijative je donošenje zakona koji bi osigurao trajan pristup videoigrama, čak i nakon što razvojni studiji odluče ukinuti podršku. Kap koja je prelila čašu bio je potez tvrtke Ubisoft, koja je s digitalnih polica povukla igru The Crew i onemogućila pristup čak i igračima koji su je legalno kupili. Iako je postojala početna zabrinutost oko valjanosti prikupljenih potpisa, posljednje informacije organizatora govore kako preliminarni rezultati pokazuju da je otprilike 97 posto potpisa važeće.

Prema pravilima navedenim na stranicama Europske komisije, tijela Europske unije imaju rok od tri mjeseca za provjeru potpisa nakon što im se oni predaju. Organizatori su najavili kako će peticiju osobno dostaviti Europskoj komisiji. S obzirom na to da su početne procjene potvrdile prelazak praga od milijun važećih potpisa, sljedeći koraci uključuju organiziranje sastanaka s predstavnicima Europske komisije i Europskog parlamenta.

Nakon službene predaje inicijative, Europska unija imat će šest mjeseci da odluči o daljnjim koracima vezanim uz pokret "Stop Killing Games". Postoji mogućnost da nadležna tijela ne poduzmu nikakve konkretne mjere, no organizatori poručuju kako se "pripremaju osigurati da se njihova inicijativa ne može ignorirati". U sklopu priprema za sastanke, planiraju kontaktirati članove Parlamenta i Komisije te se aktivno suprotstaviti mogućim dezinformacijama i lobiranju od strane industrije.

Za sada, kampanja će nastaviti s češćim objavama i informiranjem zajednice putem svog Discord kanala i društvenih mreža.