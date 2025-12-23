Veliki preokret - Rusija otvara vrata malim ulagačima u kriptovalute

Ruska središnja banka predlaže novi regulatorni okvir koji će, unatoč sankcijama, omogućiti građanima kupnju kriptovaluta uz godišnje limite i obavezne provjere informiranosti

Bug.hr utorak, 23. prosinca 2025. u 19:40

Ruska središnja banka pripremila je regulatorni okvir za kriptovalute na domaćem tržištu koji bi, osim kvalificiranim, i malim ulagačima omogućio kupnju digitalne imovine. Ovaj potez predstavlja svjež znak kako su međunarodne sankcije preoblikovale pristup Rusije prema kripto imovini, koja je donedavno bila na meti strogih zabrana.

Nova pravila za ulagače

Prema novom prijedlogu, takozvani "nekvalificirani ulagači" moći će kupovati najlikvidnije kriptovalute, ali tek nakon što prođu test poznavanja materije. Njihove transakcije bit će ograničene na 300.000 rubalja (oko 3.800 američkih dolara) godišnje preko jednog posrednika, objavila je Središnja banka Rusije. S druge strane, kvalificirani ulagači moći će kupovati neograničene količine bilo koje kriptovalute, s izuzetkom anonimnih tokena, nakon što prođu test svjesnosti o rizicima.

Banka je vladi uputila prijedloge za zakonodavne izmjene s ciljem da se trgovanje regulira do 1. srpnja iduće godine. Iako je nejasno kako će se predložena pravila provoditi, inicijativa označava još jedan veliki zaokret u stavu regulatora prema korištenju kriptovaluta. Podsjetimo, u siječnju 2022. godine samo nekoliko tjedana prije početka invazije na Ukrajinu središnja banka predložila je potpunu zabranu korištenja i stvaranja kriptovaluta, navodeći rizike za financijski sustav zemlje i tvrdeći da kripto imovina ima obilježja piramidalne sheme. Unatoč novom, otvorenijem pristupu, banka i dalje upozorava na oprez. "Središnja banka Rusije još uvijek smatra kriptovalute visokorizičnom imovinom", navodi se u priopćenju. "Ulagači bi trebali biti svjesni da preuzimaju rizik potencijalnog gubitka svojih sredstava."

Preko posrednika

Transakcije kriptovalutama u Rusiji provodile bi se putem postojeće licencirane infrastrukture, uključujući mjenjačnice, brokere i upravitelje povjereničkih fondova, dok bi se posebni zahtjevi primjenjivali na skrbnike i usluge mjenjačnica. Stanovnicima bi također bilo dopušteno kupovati kriptovalute u inozemstvu i prenositi ih putem ruskih posrednika, uz obvezu prijavljivanja poreza. Ovaj potez nadovezuje se na ranije popuštanje pravila za poslovne subjekte, kako prenosi Bloomberg Business.



