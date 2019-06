Strategija They Are Billions napokon dobila kampanju i izašla iz Early Accessa

Steampunk strategija sa zombijima They Are Billions postala je hit čim se pojavila u Early Accessu na Steamu početkom prosinca 2017. godine. Iako je razvojni tim Numantian Games u toj prvoj verziji imao samo Survival mod, igračima se toliko dopao da su odgodili rad na kampanji i nastavili njega dorađivati. Nakon nekog su vremena ipak zaključili da previše odugovlače, pa su se u potpunosti posvetili modu koji je trebao biti glavni razlog kupovine igre.

Kako to obično biva, ambicije tima, kao i očekivanja igrača su narasli, pa je trebalo više vremena da se ona dovrši, no od sinoć je dostupna The New Empire kampanja i igra je službeno izašla iz Early Accessa. Premisa igre je da izgradite i nadzirete posljednje kolonije čovječanstva nakon što je zombi apokalipsa uništila gotovo sve. Njih ima na milijarde, vas ima na tisuće i cilj je preživjeti u raznim uvjetima, te izbjeći infekciju.

Što se same kampanje tiče, tim kaže da će vam za prelazak svih 48 misija trebati više od 60 sati i da ćete saznati kako je pandemija počela prateći vladara novog carstva, Quintusa Cranea. U odnosu na Survival mod, tim je ubacio nove jedinice i mogućnost poboljšavanja kolonija kroz razvijanje više od 90 tehnologija. Osim kampanje, stigle su i dvije nove mape (The Deep Forest, Caustic Lands), a svi koji žele mogu kupiti DLC imena The Art of They Are Billions koji uključuje glazbu i umjetnine iz igre.

They Are Billions možete trenutno nabaviti za PC putem Steama i Humblea, a na oba servisa će se do 25. lipnja prodavati za 22,49 eura. Sada kad je tim gotov s ovim dijelom igre planiraju vidjeti kako mogu dodatno poboljšati Survival mod i ubaciti level editor, a o tome će vjerojatno više popričati kada balansiraju kampanju i malo se odmore. Ispod teksta možete pogledati trailer za The New Empire, a sve druge informacije pronaći ćete na ovim stranicama.