Studio Wildcard objavio je planove za Ark: Survival Ascended, no Ark 2 kao da je netragom nestao

Developeri koji stoje iza serijala Ark objavili su detaljan dvogodišnji plan nadogradnji za Ark: Survival Ascended, no o najavljenom nastavku očito ne žele govoriti, iako smo ga već trebali igrati

Ekipa iz Studio Wildcarda, autora serijala Ark, najavila je velike planove za nadogradnje koje stižu u Ark: Survival Ascended. U najavi otkrivaju što će sve novoga ubaciti u igru do kraja 2026. godine, počevši od nadogradnje grafičkog sustava na Unreal Engine 5.5 u ožujku, remasteriranih starih mapa, kao i novih mapa koje će dolaziti u obliku dodataka za kupnju, novih zvijeri i tako redom.

Ništa u tome nije sporno, dapače, lijepo je vidjeti da nastavljaju podržavati igru koja još uvijek okuplja tisuće igrača, no svi se pitaju – što se događa s nastavkom? Naime, Ark 2 najavljen je s puno pompe još 2020. godine, uz promotivnu sliku popularnog Vina Diesela na leđima dinosaura, praćenu najavom da je glumac čak izravno uključen u razvoj igre kao izvršni producent. Prema prvotnom planu, Ark 2 trebali smo zaigrati do kraja 2023., no umjesto njega, dobili smo Ark: Survival Ascended, koji je zapravo remasterirani Ark: Survival Evolved. Izlazak Arka 2 tada je pomaknut na 2024. godinu.

Godina je prošla, no Ark 2 još uvijek nismo vidjeli. Umjesto toga, developeri očito punom parom rade na nadogradnjama za Ark: Survival Ascended, no iznenađuje da u svojim izvješćima i objavama ni jednom riječju ne spominju još jednu moguću odgodu Arka 2, o kojem, realno gledano, već jako dugo nismo čuli ništa.