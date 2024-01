Ratni sandbox Myth of Empires stiže za mjesec dana, a isprobati ga možete već danas

Myth of Empires je imao prilično trnovit put do nedavne najave kako će se u finalnom izdanju pojaviti 21. veljače. Ovaj "multiplayer war sandbox", kako ga autori nazivaju, je stranice na Steamu dobio prije tri godine kada je istovremeno najavljen early access, no tvrtka Snail Game China je odmah skočila i optužila ih za krađu. Naime, Myth of Empires potpisuje Angela Game među čijim je osnivačima i bivši zaposlenik Studio Wildcarda, podružnice Snail Game China i potpisnika Ark: Survival Evolveda, a istog su okrivili za krađu izvornog koda spomenutog. Nakon što je predmet završio na sudu, Valve je uklonio Myth of Empires sa Steama, no dogodio se nenadani obrat.

Mirnom nagodbom spor je riješen prošle godine i ne samo da se Myth of Empires vratio na Steam, već je dogovoren partnerski sporazum prema kojem će Angela Gameu prilikom prerade za konzole pomagati upravo Studio Wildcard i Snail Game China. Sretan završetak je dobio i još bolji epilog najavom izlaska završne verzije, kao i tehničkog testiranja servera koje je trenutno u tijeku i traje do konca mjeseca. Developeri su otvorili po šest servera za Sjevernu Ameriku, Europu i Aziju uz mogućnost otvaranja novih u slučaju potrebe, pristup mogu zatražiti svi zainteresirani, dakako, putem stranica igre na Steamu.

Uz već viđenu mapu, verzija 1.0 će dodati i jednu potpuno novu koja je također potpuno otvorena i igrače očekuje potpuna sloboda istraživanja i izgradnje vlastitog carstva sa preko 1.200 nacrta i recepata koji uključuju razne mehaničke alate, oružja, elemente građevina i novi sustav sadnje.

Uz regrutiranje NPC-ja koji će nam pomagati u borbama, očekuje nas i šareni životinjski svijet od kojih je neke moguće pripitomiti za mirnodopska i vojna djelovanja koja uključuju stotine oružja, oklopa, naprava, obrambenih zdanja, kao i masivne bitke među klanovima s drugih servera. U svakom slučaju zanimljivo i svakako jedna od igara čiji razvoj pomno pratimo.