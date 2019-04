Svečana proslava desete obljetnice Minecrafta bez njegovog tvorca

Markus "Notch" Persson je vizionar koji je prije deset godina samostalno radio na Minecraftu, za mnoge smiješnom kockastom sandbox naslovu kojeg nisu željeli ni pogledati. Ipak, nakon izlaska tehnološke demo inačice, igra je zaokupila pažnju širokog kruga igrača, poglavito onih mlađih, te je konstantno evoluirala, da bi rana alpha verzija okupila 800.000 igrača, te nastavno na nju, početkom 2011. godine, niti mjesec dana nakon ulaska u beta testno razdoblje Minecraft je zabilježio prvih milijun prodanih primjeraka. Zanimljivost je kako Persson i njegov u međuvremenu osnovani developerski studio Mojang nisu imali nikakvu potporu izdavačkih kuća, niti su Minecraft komercijalno oglašavali, već su vijesti o njegovom postojanju prenosili isključivo sami igrači. Vijesti o njemu su počele još brže kružiti, pa je već u studenom iste godine, netom prije izlaska finalne verzije bilo aktivno 16 milijuna korisničkih računa uz prodaju od preko četiri milijuna primjeraka.

Broj igrača je konstantno rastao, pa je Minecraft privukao pažnju Microsofta koji je kupio Mojang 2014. godine za vrtoglave 2,5 milijarde dolara i nastavio ga razvijati uz brojne sporedne serijale. Prema službenom priopćenju, 17. ovog mjeseca Microsoft planira obilježiti desetu godišnjicu od prve pojave Minecrafta prigodnim okupljanjem medija i developera u Stockholmu, a među poznatim imenima koja su se vukla kroz razvoj, primjetno je kako među inima nema upravo njegovog tvorca Markusa Perssona. Microsoftov glasnogovornike je za Variety potvrdio kako Persson nije pozvan zbog svojih komentara i stavova izraženih na Tweeteru, te naglasio kako iste ne dijele Microsoft i Mojang, te da nisu reprezentativni za Minecraft.

Naime, nakon što je prodao Mojang, Persson se počeo ponašati kao pijani milijarder i stekao vrlo lošu reputaciju. Među nedavnim biserima su njegove izjave kako bi "radije bio fašistička p**** nego imao feminizirani p******" što je kasnije obrisao, ali šteta je bila napravljena. Ovo je samo jedan od primjera, a bilo ih je još gomila. Primjerice, na svom računu je objavljivao desničarske slogane poput "It's OK to be white", dok je 2017. javno poručio: "Ukoliko ste protiv koncepta #HeterosexualPrideDay, onda ste potpuna j****** p***** i zaslužujete strijeljanje". Microsoftu je u ožujku ove godine prekipjelo i uklonio je mnogobrojne reference na Perssona iz samog Minecrafta, što tada nisu obrazlagali, ali je bilo jasno da se od njega žele udaljiti.