Mojang osvježava Minecraft nakon 15 godina

GameSpot je nedavno posjetio Mojangovo sjedište u Švedskoj kako bi dobio ekskluzivni pregled nadolazećeg ažuriranja. Nove vizualne značajke bit će dostupne na više platformi, uključujući PS5, Xbox Series X|S, odabrane iOS i Android uređaje, kao i na računalima.

Dugi put do vizualnog unapređenja

Ovo ažuriranje predstavlja vrhunac višegodišnjeg rada nakon što je Mojang dodao RTX podršku prije gotovo pet godina. Kako je Ingela Garneji, izvršna producentica Minecrafta, objasnila novinarima: "Put nije bio lagan. Stalno smo učili, griješili, brzo učili iz tih pogrešaka i poboljšavali stvari zajedno sa zajednicom."

Učenje iz pogrešaka prošlosti

Maddie Psenka, viša voditeljica proizvoda za Vibrant Visuals, priznala je ranije grafičke "promašaje", ali je naglasila da je tim "prihvatio mnoge od tih lekcija". Napomenula je kako je ovoga puta "studio timu dao prostor za izgradnju temelja za engine kojim smo željeli ostvariti ove značajke". Prema riječima Dejana Dimica, producenta Vibrant Visuals nadogradnje, ovo ažuriranje "moći će doći do velikog broja igrača s ovom vrstom vizualnog unaprjeđenja i imati pozitivan učinak na svim uređajima".

Minecraft ostaje prepoznatljiv

Ključni aspekt Vibrant Visuals nadogradnje je očuvanje temeljnog vizualnog identiteta Minecrafta. Dok korisnički stvoreni RTX texture packovi ponekad drastično mijenjaju izgled igre, Mojang je odlučio unaprijediti, a ne reinventirati prepoznatljiv pikslirani stil igre. Nadogradnja je potpuno opcionalna i može se uključiti ili isključiti. Igrači mogu nastaviti koristiti trenutne teksture i shadere ili svoje preferirane RTX texture packove ako to žele. "Cilj je pružiti igračima još jednu opciju kako žele igrati, bez oduzimanja bilo kojih drugih opcija koje poznaju i vole", rekla je Psenka za GameSpot.

Sunce kao novi graditeljski element

Vibrant Visuals donosi nekoliko značajnih poboljšanja, a jedno od najuočljivijih je utjecaj sunca na svijet igre. Sunce sada baca stvarne zrake svjetlosti na sve površine, stvarajući odsjaje na vodi i sjajnim blokovima, kao i dinamičke sjene. To pretvara sunčevu svjetlost u svojevrsni novi graditeljski element, jer igrači sada mogu uzeti u obzir smjer sunčeve svjetlosti pri gradnji struktura kako bi iskoristili način na koji svjetlost prodire kroz prozore i stvara sjene.

Pikselirane sjene umjesto realističnih

Same sjene predstavljaju još jedno važno poboljšanje. Dok su dosad imale minimalnu ulogu u Minecraftu, nadogradnja uvodi dinamičke sjene koje reagiraju na kretanje igrača. Razvojni tim prvotno je eksperimentirao s realističnim renderiranjem sjena prije nego što se odlučio za pikslirani pristup koji bolje odgovara Minecraftovoj estetici. Jasper Boerstra, umjetnički direktor Vibrant Visuals projekta, objasnio je da je nakon što su vidjeli kako sunčeva svjetlost prolazi kroz drveće, tim dobio "inspiraciju" i zapitao se: "Što kad bismo sjene mogli učiniti piksliranim?" To je dovelo do piksliranih sjena, odraza i filtriranja svjetlosti koje karakteriziraju ovu nadogradnju. Mojang je potvrdio da ove vizualne promjene neće utjecati na mehanike igranja poput razina svjetlosti i pojave neprijateljskih mobova.

Najzanimljivije: renderiranje vode

Možda najupečatljivije poboljšanje dolazi u renderiranju vode. Nove teksture vode, u kombinaciji s poboljšanim efektima sunčeve svjetlosti, stvaraju realnije iskustvo i iznad i ispod površine. Podvodni okoliš sada izgleda primjereno mutno, ograničavajući vidljivost i pojačavajući osjećaj avanture pri istraživanju oceanskih dubina.

Beta uskoro, puna verzija na pomolu

Vibrant Visuals nadogradnja predstavlja ne samo trenutno poboljšanje već i temelj za budući razvoj. Kako je Boerstra otkrio: "Sada imamo moderan sustav renderiranja na kojem možemo graditi. To je također povezano s početkom ovog putovanja." Psenka je dodala: "Definitivno očekujemo da ćemo vidjeti mnogo uzbudljivih nadogradnji u budućnosti." Iako Mojang nije objavio točan datum izlaska Vibrant Visuals nadogradnje, čekanje neće biti dugo. Beta verzija očekuje se "vrlo skoro", a Garneji je potvrdila da Bedrock izdanje "dolazi za nekoliko mjeseci" i bit će "u vašim rukama vrlo, vrlo brzo".