Svladana najteža mapa svih vremena za Doom 2

Ako se interesirate za Doomove u svim varijantama, definitivno među najboljim igrama svih vremena i svojedobno stvarno revolucionarnima, vjerojatno ste čuli za „najtežu mapu svih vremena“, tzv. slaughter map ili Okuplok slaughter map, koja se tako zove po nazivu korisnika koji ju je napravio i stavio na forum DoomWorld još 2012.

Mapa je nakrcana s čak 23.211 protivnika, užasna je, nezabavna, depresivna i mazohistička, pa ne čudi da ima kultni status i da svih ovih 12 godina ima onih koji pokušavaju oboriti razne rekorde na njoj, među ostalima i svladati je u „single runu“, dakle odjednom.

Tu dolazi na red slavodobitnik titule prvoga koji ju je svladao na Ultra Violence razini koja je nesavladiva za većinu igrača Dooma 2 s originalnim, puno lakšim mapama. FPS streamer umjetničkog imena Coincident, uspio je tako na uskršnji ponedjeljak „odraditi“ ovu mapu u „single runu“ koji je trajao malo preko šest sati neprekidnog grča, pucanja, izmicanja i opće patnje.

Prije dvije godine mu je uspjelo to isto napraviti, ali na I'm to Young to Die razini, koja je za većinu običnih ljudi s običnim refleksima i sposobnostima za ovu mapu također preteška.

U oba slučaja, a posebno u najnovijem, mapu je najprije analizirao „do atoma“ spremajući strategije i taktike kako preživjeti, posebno na UV razini gdje se neprijatelji generiraju po nepredvidljivim obrascima koje nije moguće uvježbati, pa tako postoji i „Strategy Guide“ istog autora.

Za kraj podviga, citirajmo slavodobitnikove riječi: „Yes! Fuck yes! Okuplok is done! Done, done, done, done, done! ... Oh my god, what a ride, this was quite the ride... It's done, I don't have to run this again! It's over!".

Dakle, najbolje u svemu je što to neće morati ponoviti.