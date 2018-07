The Culling 2 povučen iz prodaje, razvojni tim će se opet posvetiti originalu

Krajem prošlog tjedna razvojni tim Xaviant Games, zaslužan za battle royale igru The Culling, objavio je kako moraju dobro razmisliti o budućnosti studija zato što je The Culling 2 bio ogroman promašaj. Nakon što su malo razmislili i dogovorili se, došli su do zaključka kako je najbolji potez povući igru iz prodaje na sve tri platforme za koje je izašla - PC, PlayStation 4 i Xbox One - te opet početi raditi na originalu.

Odluku je putem videa na YouTubeu objavio zaposlenik Xavianta, Josh Van Veld, koji je uz to rekao da će svim igračima koji su kupili igru vratiti novac. Nakon toga je priznao kako The Culling 2 nije bila igra koju su igrači tražili i koja nije dostojan nastavak na original, ispričao se i rekao da je timu bilo teško nositi se tim promašajem, ali da su naučili vrijedne lekcije iz cijele situacije.

Zbog toga će ovog tjedna na testnim serverima svim vlasnicima igre opet postati dostupna verzija igre koju je nazvao The Culling 1.0. Radi se o verziji igre koja je izašla početkom ožujka 2016. godine i postala dostupna putem Early Accessa te će služiti timu kao polazišna točka za daljnji razvoj. To je bila još jedna stvar za koju se Van Veld ispričao - rekao je kako komunikacija sa zajednicom igrača nije bila na razini te kako su u igru ubacili promjene koje se igračima nisu svidjele.

Svi oni kojima se The Culling sviđao u početku, jer je bio drugačiji od ostatka konkurencije, sada će ga moći u tom obliku opet i iskusiti, a kada tim završi s dorađivanjem igre i njenim dovođenjem u stanje s kojim će zajednica igrača biti zadovoljna, prijeći će na free-to-play model. Nakon toga tim želi u nju opet implementirati sve što je fanovima činilo original privlačnim - od borbe i airdropova do perk sustava.

Prema komentarima koji se mogu pročitati na samom videu i na objavi na Steamu, igrači su zadovoljni ovom odlukom i samom isprikom, pa ako Xaviant odradi posao kako treba, vjerojatno je da će obje strane moći biti zadovoljne. Razvojni tim će opet započeti s radom na originalu ovog tjedna, a ako želite možete ga kupiti po cijeni od 4,99 eura. Sve druge detalje možete pronaći na službenim stranicama.