The Dark Pictures Anthology: Man of Medan dobio datum izlaska

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ime je koje smo prvi puta mogli čuti za vrijeme prošlogodišnjeg sajma Gamescom kada je razvojni tim Supermassive Games prvi puta predstavio tu igru. Nakon par drugačijih, manje uspješnih projekata odlučili su se vratiti žanru i stilu s kojim su se uz igru Until Dawn proslavili, pa se radi toga ljubitelji horora, avantura i odličnih animacija imaju čemu veseliti.

Man of Medan je prva u nizu priča koju će u sklopu antologije taj razvojni tim pripremiti, a pratit će grupu prijatelja koji će "uživati" u nadnaravnim jezama ispod površine mora u Tihom oceanu. Dobit ćete priliku upravljati s pet likova i istražiti potonulu olupinu iz razdoblja Drugog svjetskog rata, ali kao i u prijašnjem njihovom horor iskustvu, igra može završiti prije nego što dođete do kraja, jer svaki lik može umrijeti. Na vama je da ih pokušate spasiti sve, a dobit ćete priliku to napraviti donošenjem odgovarajućih odluka.

Kako bi nam rekli kada će igra biti spremna, razvojni tim i izdavač Bandai Namco pripremili su novi trailer u kojem stoji da ćemo je dobiti priliku zaigrati 30. kolovoza. Man of Medan je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a izdavač je već danas otvorio predbilježbe. Verzije za konzole kod nas još nije moguće nabaviti, ali onu za PC možete za 30 eura kupiti putem Bandai Namcove trgovine i kao bonus uz osnovnu igru dobiti pristup dodatku Curator's Cut. Tim je rekao da će nakon nekog vremena kada igra izađe on svima postati dostupan, a uključuje mogućnost igranja igre s novim perspektivama nakon što je jednom prijeđete. To znači da vas čeka drugačiji rasplet radnje, te nove scene i tajne na koje niste mogli naići u prvom prelasku.

Nije poznato koliko često će Supermassive Games izdavati nove igre u sklopu The Dark Pictures Anthologyja, ali najavili su "nekolicinu igara koje su dizajnirane da igračima pruže nova, zastrašujuća iskustva i svaka od njih će imati novu priču, lokaciju i likove". Sve što je tim objavio o Man of Medanu možete proučiti na službenim stranicama ili ispod teksta pogledati što možete od igre očekivati.