Na pomolu „The Casting of Frank Stone” – spin-off popularnog „Dead by Daylighta”

„U ljeto 1980. godine, petero nadobudnih tinejdžera zaputit će se u napuštenu čeličanu u okolici gradića Cedar Hills (Oregon) vođena jednom jedinom nakanom – da snime najbolji niskobudžetni hororac u povijesti. Međutim, stanovito zlo s kojim će se Christine, Jaime, Linda, Robert i Bonnie tijekom svoje filmaške avanture susresti sledit će im krv u žilama, a neke od njih vjerojatno koštati i života...”

Ovako bi u najkraćim crtama bilo moguće opisati premisu The Casting of Frank Stonea – nadolazećeg spin-offa Dead by Daylighta, a čije se izrade latio Supermassive Games.

Zamišljen kao još jedna „interaktivna drama” u stilu prijašnjih naslova britanskog developera, The Casting of Frank Stone sadržavat će sve one elemente s kojima smo se već imali prilike susresti u Until Dawnu, The Quarryju te serijalu The Dark Pictures Anthology. Od grindhouse atmosfere, preko tzv. „račvajućeg” narativa te mnoštva neglavolomnih zagonetki, pa sve do mogućnosti upravljanja većim brojem likova, a čije će se nesretne sudbine naći isključivo u našim (nadamo se) vještim rukama.

Ako sve prođe prema planu, The Casting of Frank Stone moći ćemo zaigrati već 3. rujna ove godine, a kada bi dotični trebao stići na PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC. Svi oni koji guštaju u ovom tipu igara najnoviji trailer mogu pogledati ovdje.