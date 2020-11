The Textorcist besplatan, Bugsnax u prodaji, Deathloop u svibnju

Epic Games Store besplatno nudi The Textorcist, avanturistička komedija Bugsnax u prodaji i besplatna je za pretplatnike na PS Plus u verziji za PS5, a FPS Deathloop očekujemo za pola godine

Neobična kombinacija žanra "bullet hell" i tipkanja punog naziva The Textorcist: The Story of Ray Bibbia je u narednih tjedan dana dostupna na Epic Games Storeu, dok se na istom servisu avantura Bugsnax dijeli uz promotivni popust, te je ujedno besplatna u verziji za PS5 za pretplatnike PS Plusa. Ekipa koja stoji iza Dishonoreda kaže da bi njihov slijedeći projekt Deathloop trebao biti dovršen u svibnju iduće godine, no krenimo redom.

Bježimo i tipkamo

Smjena besplatnih igara na Epic Games Storeu se odvija svakog četvrtka u popodnevnim satima po našem vremenu, a u narednih sedam dana nad daje prigodu u svoje kolekcije uvrstiti The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Riječ je o zanimljivom spoju arkadne igrivosti i tipkanja u kojem ćemo istovremeno izbjegavati kiše metaka i boriti se protiv demona svetim riječima čija posebno naglašena slova valja u kratkom vremenu i otipkati. Priča kaže kako se naš grad urušava pod pritiskom kriminala i nasilnika, a kao da i to nije dovoljno, počela su ga opsjedati razna čudovišta koja je moguće protjerati samo egzorcizmom. Ovaj inovativni indie naslov se može pohvaliti uistinu unikatnim načinom igranja kojeg autori od milja nazivaju "type 'em up", a prisvojiti ga možete klikom ovdje.

Za kraj ćemo spomenuti kako će The Textorcist: The Story of Ray Bibbia idući četvrtak zamijeniti dva nova naslova, Elite Dangerous i The World Next Door. Potonji je prema službenom opisu mješavina borbe, jake priče i elemenata vizualnih novela, dok hvaljenu SF "simulaciju" Elite Dangerous ne trebamo posebno opisivati.

Opaljene bube

Od tvoraca spaljenog Octodad: Dadliest Catcha, jučer nam je stigao Bugsnax, avantura koju je teško uopće opisati. Naime, spomenuta nas vodi na misteriozni otok Snaktooth, domovinu mističnih bića koja su dijelom insekti, a dijelom i hrana, te dolaze u raznim neobičnim varijantama poput jaja na oko s očima, koliko god to blesavo zvučalo. Na nama je da otkrijemo, pratimo i uhvatimo preko stotinjak tih jestivih stvorenja pomoći prevara i mamaca, no stvar nije toliko jednostavna kako se to na prvi pogled čini, iako se za nagradu u vidu vizualnih prilagodba s gomilom novih predmeta ipak valja i namučiti.

Bugsnax je u verziji za PC dostupan putem Epic Games Storea na kojem se promotivno nudi u petnaest posto popusta, te u inačicama za PS4 i PS5. U svrhu promocije nove generacije sonyjevih konzola, za PlayStation 5 je Bugsnax uvršten u ponudu besplatnih igara koje se svakog mjeseca dijele pretplatnicima na PS Plus (uz njega su dostupni Hollow Knight i Middle-Earth: Shadow of War za PS4), no vlasnici PlayStationa 4 će ga ipak morati kupiti.

Smrtonosni krug

Jedna od igara koje su vam sjele na prvu ili nikako je svakako Dishonored, premda je uvriježeno mišljenje kako je riječ o jednom od legendarnih naslova koje se isplati odigrati. Ista ekipa koja ga je svojevremeno sklepala već neko vrijeme radi na svom novom uratku Deathloop kojeg, prema zajedničkom službenom priopćenju s izdavačkom kućom Bethesda, očekujemo 21. svibnja iduće godine. Okarakteriziran kao FPS, Deathloop nas vodi u vječno ponavljajući dan u kojem ćemo morati eliminirati zadane mete u 24 sata, a ukoliko ne uspijemo, čitava priča kreće iznova. Problem je što za svaku od njih postoje određene taktike koje valja uočiti i namamiti ih iz skrovišta, a da sve ne bude prelagano, pobrinut će se posebni protivnik u lovu na našeg glavnog junaka koji može uzeti obličje bilo kojeg lika i poremetiti nam brižno zacrtane planove. Da stvar bude bolja, ulogu lovca može preuzeti i drugi igrač, a znate i sami da nema većih opačina od onih koje smisli ljudski um.

Čitava igra je začinjena retro okruženjem s vrištavim narančastim nijansama, zanimljivost je kako unatoč nedavnim poslovnim previranjima i uvrštavanjem Bethesde i njihove matične kuće Zenimax u redove Microsofta, kojeg je taj potez koštao vrtoglavih 7,5 milijardi dolara, Deathloop ostaje na prvotnom planu prema kojem će se pojaviti u verzijama za PC i PlayStation 5.