THQ Nordic nastavlja s akvizicijama, ovog puta je na redu Alone in the Dark

Nije prošlo ni dva tjedna od vijesti da je THQ Nordic otkupio prava na IP za RPG Kingdoms of Amalur, a sada su objavili kako su to isto napravili i za dva druga IP-a. Prvi, i vjerojatno mnogima važniji, je survival horor serijal Alone in the Dark, dok je drugi IP strategija Act of War. Do sada su prava bila u rukama Atari Europe SAS-a, da bi se od jučer to promijenilo.

Kao i za prijašnji IP kojeg su pribavili, THQ Nordic AB iz Švedske je zadužen za samu akviziciju, dok će se ostalim poslovima, distribucijom i izradom potencijalnih novih nastavaka, baviti podružnica u Austriji. Vijest je stigla putem društvenih mreža i izgleda ovako:

We are happy to announce that THQ Nordic has acquired the IPs for "Alone in the Dark", a Lovecraftian survival horror game series and "Act of War", a real-time strategy game featuring a story by NYT bestselling author Dale Brown, from Atari. pic.twitter.com/tmjpdI7HjO — THQNordic (@THQNordic) September 19, 2018

Prva igra u serijalu Alone in the Dark izašla je 1992. godine i ima službenu titulu "prvi pravi 3D survival horor naslov". Nakon prve igre, glavni junak Edward Carnby je dobio tri nastavka, reboot 2008. godine i online kooperativnu igru Illumination koja je bila samo smještena u tom svijetu, dobila užasne ocjene i bila jedna od najgorih igara 2015. godine.

Act of War bila je strategija za koju je bio zaslužan Eugen Systems i čiju je priču napisao umirovljeni US Air Force kapetan i spisatelj Dale Brown. Igra je bila solidno prihvaćena kada je izašla 2005. godine, ali nakon nje Atari s IP-om više ništa nije radio.

Vidjet ćemo hoće li i kada će THQ Nordic nešto napraviti s ova dva IP-a, ali im ova godina nastavlja kako je i krenula. Do sada su u 2018. kupili Koch Media i uz njih Deep Silver koji su zaduženi za serijale Saints Row i Metro, tim koji je poznat po mobilnim igrama, HandyGames, IP-ove Second Sight, TimeSplitters i Kingdoms of Amalur te su uz to objavili kako u suradnji s razvojnim timom Mimimi Productions rade na novom Desperados naslovu.