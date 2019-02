Total War: Three Kingdoms odgođen do kraja svibnja

Prvo izdanje serijala Total War, Shogun: Total War, zaigrali smo u lipnju 2000. kada nitko nije slutio da bi nešto manje od dvadesetak godina kasnije željno čekali trinaesti punokrvni nastavak koji nas ovaj put vodi u drevnu Kinu. Total War: Three Kingdoms je najavljen u siječnju 2018. uz najavu da bi se trebao pojaviti do konca godine, no naknadno je odgođen za 7. ožujak. No priča s odgodama ni tu ne staje obzirom da novom objavom spomenuti naslov očekujemo tek 23. svibnja. Rob Bartholomew iz Creative Assemblya koji potpisuje priopćenje kaže kako su s Three Kingdoms stvorili novi stupanj kompleksnosti, te zbog toga trebaju dodatno vrijeme kako bi sustav igrivosti funkcionirao kako je zamišljeno. Uz to, poradit će i na zaostalim nedostacima, lokalizacijama i dodatnom poliranju i premda su svjesni kako neće svi biti sretni zbog odgode, vjeruju kako je ista najbolje rješenje, kako za igru, tako i za same igrače.

Kao i prethodnici, Total War: Three Kingdoms je mješavina potezne strategije i taktičkih bitaka u stvarnom vremenu u kojoj imamo mogućnost izbora između jedanaest frakcija s kojima dolaze i njihovi zapovjednici i generali. Svaki general može regrutirati određenu vrstu jedinica i ima vlastite specijalnosti koje iskorištene u pravom trenutku mogu donijeti prevagu na bojnom polju, kao i društvene veze i odnose s ostalim likovima koje određuju njihov stavi i osobnost. Igrači će imati na izbor dva načina igranja od kojih je "Romance" rađen prema noveli Romansa Tri Kraljevstva i u njemu generali imaju gotovo nadljudske sposobnosti, te "Records" temeljen na stvarnim povijesnim zapisima gdje su im moći uklonjene. Kako god bilo, Total War: Three Kingdoms ćemo svakako isprobati, nažalost, tek za nešto više od tri mjeseca.