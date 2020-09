Trenutno je Football Manager 2020 besplatan na Epic Games Storeu

Ljubitelji nogometa od jučer imaju prigodu u svoje kolekcije besplatno uvrstiti odlični Football Manager 2020 (igra koja inače košta 54,99 eura), kao i avanturu Stick It To The Man!, te Ubisoftove Watch Dogse 2

Tjedna smjena besplatnih igara na Epic Games Storeu umjesto uobičajene ponude dva naslova, tijekom narednih sedam dana omogućava vlasnicima računa na spomenutom servisu uvrštavanje njih tri. Konkretno, riječ je o menadžerskoj simulaciji Football Manager 2020, neobičnoj, no ništa manje odličnoj avanturi Stick It To The Man!, te akcijskoj avanturi Watch Dogs 2.

Football Manager 2020

Kao što je prije par tjedana javljeno iz ureda Sports Interactivea, ovogodišnje izdanje Football Managera, popularnog menadžerskog serijala na temu nogometa, će zbog korona-krize malo kasniti. Nije rečeno koliko, no u čitavoj priči je pozitivno što nam developeri obećavaju da ćemo FM2021 ipak zaigrati do konca godine. Još bolja vijest glasi kako je njegov prethodnik, Football Manager 2020 od jučer postao dostupan na Epic Games Storeu na kojem svakog četvrtka dolazi do smjene ponude naslova koje korisnici bez ikakve naknade mogu uvrstiti u svoje zbirke i zaigrati kad god im se prohtije.

Football Manager 2020 nas vodi u svijet u kojem vodimo vlastiti nogometni klub na putu prema vrhu i osim brige o samim igračima, određujemo sve aspekte njegovog poslovanja. U ovom izdanju zastupljeni su klubovi iz 53 zemlje diljem svijeta uključujući Prvu i Drugu hrvatsku ligu, što zajedno čini preko 2.500 nogometnih klubova i preko pola milijuna stvarnih igrača i osoblja koje je moguće regrutirati. Ono što je važnije jest činjenica kako je za razliku od prethodnih poglavlja, FM2020 mnogo pristupačniji igračima koji se nisu susreli s robusnim sustavom na kojem leži ova igra, te će se svi zainteresirani vrlo brzo moći priključiti hordama fanova koji je igraju tjednima, mjesecima, pa čak i tijekom čitave godine - sve do izlaska novog izdanja. U svakom slučaju, po mnogima jedno od najboljih poglavlja proslavljenog serijala kojeg ne biste smjeli propustiti.

Stick It To The Man!

Prije sedam godina smo sasvim slučajno zaigrali Stick It To The Man! i - ostali oduševljeni. Naime, riječ je o naslovu koji pršti originalnim idejama i humorom, što je vidljivo već u samom početku kada se u ulozi Raya budimo u svijetu kreiranom pomoću papira i samoljepivih podsjetnika s rozim špagetom iz mozga na čijem kraju je ruka.

Zvuči neobično, a tako uistinu i jest, jer je upravo "produžena" ruka osnova naših moći koje uključuju kontroliranje drugih osoba, povlačenje zidova poput tapeta kako bi otkrili nove dijelove zagonetki, premještanje predmeta i tako redom. U svakom slučaju, jedna od zabavnijih avantura koje smo odigrali do samog kraja i topla preporuka za uvrštavanjem u kolekcije.

Watch Dogs 2

Dok još uvijek čekamo treće poglavlje Watch Dogsa, serijala akcijskih avantura na temu hakiranja, nije se zgorega prisjetiti posljednjeg poglavlja objavljenog prije četiri godine, tim više što je isto besplatno na Epic Games Storeu. Watch Dogs 2 nas vodi u nešto izmijenjeno područje San Francisca u kojem u ulozi hakera Marcusa Hollowaya pokušavamo razotkriti i ukloniti napredni sustav nadzora ctOS. Svaku misiju je moguće riješiti na nekoliko načina čime se broj naših sljedbenika povećava.

Premda ni izvorno prvo poglavlje nije bilo loše, u drugom su developeri konzultirali stvarne hakere, te nekoliko puta posjetili sam San Francisco. Nije zgorega spomenuti kako je inačica z aPC dobila prosječnu ocjenu od 75 posto, dok su one za konzole prošle nešto bolje, no obzirom na hype oko Watch Dogsa: Legion koji će nas odvesti u London, prisvojite drugi nastavak i zaigrajte ga u narednim tjednima, pa makar i informativno.