Trine 4: The Nightmare Prince izlazi početkom listopada

Prije nešto manje od godine dana je razvojni tim Frozenbyte objavio kako planira oživjeti svoj serijal akcijskih platformera sa zagonetkama, Trine. Nakon što su razočarali fanove Trineom 3, zato što prelazak u 3D vode nije bio uspješan i igra je bila lošije napravljena od prethodne dvije, zaključili su da je bolje da se vrate onome što je igrače zabavljalo. Zbog toga su kod najave za Trine 4 rekli da se vraćaju u 2.5D, i avanture Pontiusa, Zoye i Amadeusa nastavljaju tamo gdje su stale.

Početkom ožujka ove godine saznali smo da igru planiraju uz pomoć izdavača Modus Games igračima ponuditi ove jeseni, da bi sada dobili točan datum izlaska i najavu kolekcije svih igara. Trine 4: The Nightmare Prince izlazi 8. listopada za PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch, te će se na sve četiri platforme prodavati po cijeni od 30 američkih dolara.

Druga stvar koja je najavljena je Trine: Ultimate Collection, koja će također istog datuma biti dostupna na svim spomenutim platformama i koja, kao što joj ime kaže, uključuje sve igre u serijalu i to u ovim verzijama: Trine Enhanced Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: Artifacts of Power i Trine 4: The Nightmare Prince. Svi zainteresirani igrači moći će kolekciju nabaviti za 50 eura.

Kao i u prijašnjim nastavcima, i Trine 4 ćete moći igrati sami, upravljati sa sva tri lika i koristiti njihove vještine za rješavanje zagonetki ili u lokalnom i online kooperativnom modu s prijateljima. Tri šarmantna junaka opet moraju pokušati spasiti svijet i istražiti velik broj bajkovitih, lijepih lokacija. Frozenbyte kaže kako igra čekaju brojne i raznolike vještine za otključavanje i dorađen borbeni sustav.

Ako vam treba više informacija o tome što tim ima u planu za ovu igru, posjetite službene stranice ili se zaputite na Steam gdje je možete dodati na popis želja. Predbilježbe za digitalne verzije zasad još nisu otvorene, ali u nastavku možete vidjeti kako igra izgleda u pokretu.