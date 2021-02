Tvorci novih Desperadosa i igre Shadow Tactics rade na novom projektu

Stariji igrači koji vole serijale Commandos i Despreados, kao i oni mlađi koji su otkrili ovu posebnu vrstu strateških igara kroz Shadow Tactics: Blades of the Shogun su vrlo vjerojatno čuli za Mimimi Games, nekadašnji Mimimi Productions. Razvojni tim iz Njemačke razveselio nas je prije nekoliko godina sa svojim prvim projektom i prošle godine s Desperados III, da bi sada podijelili da rade na nečem novom.

U blogu na službenim stranicama napisali su da su konačno spremni reći, barem okvirno, na čemu rade. Njihov novi projekt krije se iza imena "Süßkartoffel", po naški batat, a ne radi se ni o Shadow Tactics 2, ni novoj Desperados ili Commandos igri. Odlučili su da je vrijeme za nešto novo, a uz to su zaključili da žele sami izdati svoju igru.

Jedina slika koju su bili spremni objaviti izgleda ovako

S tom odlukom im pomaže njemačka vlada, kao i kompanija koja zna prepoznati kvalitetne igre i zatim ulaže u njih, Kowloon Nights. Ovaj investitor omogućit će im da naprave igru kako god žele i zadrže prava na IP, a zauzvrat im daju "razuman dio" prihoda od prodaje igre. Druge pluseve koje su naveli za ovu suradnju je da imaju ugovor na samo tri stranice, da je ugodno raditi s njihovim timom i da imaju na raspolaganju njihovo iskustvo i druge timove s kojima se mogu konzultirati. Kowloon Nights je nedavno objavio popis novih igara u koje ulažu, a do sada su izašle igre kao što su Spiritfarer, The Red Lantern, Welcome to Elk, Godfall i Scorn.

Što se tiče nove igre na kojoj radi Mimimi Games, možete očekivati kompletno novu priču, okruženje i likove uz njihov, sada već provjeren, gameplay koji će još više doraditi i polirati. Ono što tim posebno veseli je da će moći napraviti nešto što baš oni žele i na samu pomisao im "idu sline". Osim da se radi o slatkom krumpiru i da ih jako raduje što imaju potpunu slobodu kod izrade, zasad nisu ništa drugo spremni podijeliti, već onima kojima je sama najava dovoljna poručuju da ostave svoju mail adresu ovdje i da će tako dobiti informacije čim ih tim bude spreman objaviti. Svakako nas zanima kako će to izgledati, pa čim saznamo ćemo vam javiti.